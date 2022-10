Les meilleurs bracelets intelligents pour l’activité et les pas

Ces bracelets intelligents comptent vos pas et se connectent également à votre mobile pour étendre leurs fonctions. Ce sont les meilleurs, choisissez votre préféré.

Un bracelet d’activité intelligent est un appareil très utile lorsque nous le portons au poignet. Avec lui, vous pouvez compter les pas que vous faites tout au long de la journée, surveiller votre activité physique, recevoir des notifications de messages mobiles et voir l’heure, parmi de nombreuses autres options. De plus, ils sont fortement recommandés car ce sont des appareils bon marché. Si vous ne savez pas lequel acheter, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs bracelets d’activité intelligents que vous pouvez acheter.

Vous pouvez porter ce smartband à votre poignet tout au long de la journée sans vous en rendre compte, il est particulièrement confortable et léger. De plus, étant étanche, vous n’aurez pas à l’enlever sous la douche. En bref, c’est un appareil intelligent qui vous donne tout ce dont vous avez besoin pour un prix modique. Ensuite, nous parlons des meilleurs bracelets d’activité intelligents bon marché à vendre.

Top des meilleurs bracelets d’activité et pas cher

Design, fonctions et autonomie sont les caractéristiques que vous devez analyser en profondeur si vous souhaitez acheter un bon bracelet d’activité. Nous avons fait la recherche pour vous et ce sont les modèles que nous vous recommandons.

Xiaomi MiBand 7

Bande Huawei 7

Fitbit Inspire 2

Bande Amazfit 5

Xiaomi MiBand 6

Honor Band 6

Band Style OPPO

Xiaomi MiBand 7

Le bracelet d’activité le plus connu est le Xiaomi Mi Band. Le modèle le plus moderne que vous puissiez acheter est le Xiaomi Mi Band 7, qui ne pèse que 22,1 grammes pour vous permettre de le porter à votre poignet dans un confort total. Son écran AMOLED de 1,62 pouces est de grande qualité, avec jusqu’à 500 nits de luminosité pour que vous puissiez bien le voir même en plein jour.

Si vous le connectez à votre mobile, dans ce bracelet intelligent, vous pouvez recevoir des notifications de messages et d’appels, contrôler la lecture de musique et voir les informations météorologiques. Même si vous ne le connectez pas, vous pouvez profiter de ses 120 modes d’entraînement, de son capteur de fréquence cardiaque et de la surveillance de l’oxygène sanguin, parmi de nombreuses autres fonctions.

Le Xiaomi Mi Band 7 équipe une batterie de 180 mAh qui peut durer jusqu’à deux semaines en utilisation normale. Même si vous lui accordez une utilisation plus exigeante, la semaine d’autonomie est garantie. Oui, il est étanche, donc le mouiller n’est pas un problème.

Xiaomi MiBand 7

Bande Huawei 7

Si vous voulez un bon bracelet connecté, il faut aussi prendre en compte le Huawei Band 7, il n’a rien à envier à celui de Xiaomi. Sa principale caractéristique de différenciation est qu’elle ressemble à une montre intelligente grâce à son grand écran carré. Cela n’affecte en rien le confort, il est si léger que vous ne vous souviendrez même pas que vous l’avez au poignet.

Son écran AMOLED de 1,47 pouces est de très bonne qualité, il a l’air parfait en tous points. De plus, ce Huawei Band 7 est un bon achat pour la précision avec laquelle il surveille l’activité physique et la santé. En ce sens, il dispose de 96 modes d’entraînement, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance SpO2 et analyse même vos habitudes de sommeil.

D’après notre expérience, lorsque nous utilisons au maximum ce Band 7, l’autonomie que nous recevons est d’environ 10 jours, un chiffre plus que positif. Si vous lui accordez une utilisation plus légère, il ne vous en coûtera rien d’obtenir environ deux semaines d’autonomie grâce à sa batterie de 180 mAh.

Bande Huawei 7

Fitbit Inspire 2

Un autre bon bracelet pour votre poignet est le Fitbit Inspire 2, une marque connue pour ses appareils liés au sport. Le design de cette Inspire 2 est très original, puisque le corps de la montre n’est pas à l’intérieur du bracelet. Malgré ce détail, c’est un bracelet très confortable à porter au poignet.

Le modèle Fitbit dispose de 20 modes sportifs, parmi lesquels certains comme la marche, la course et la natation. En voyant ce dernier, vous pouvez imaginer que le bracelet a une résistance à l’eau allant jusqu’à 5 ATM. D’autre part, le Fitbit Inspire 2 est compatible avec Android 7 ou supérieur, et avec iOS 12 ou supérieur.

En termes de santé, il compte un capteur de fréquence cardiaque qui peut fonctionner en permanence et un moniteur de sommeil. Enfin, sa batterie peut atteindre 10 jours d’utilisation, vous pouvez donc lui donner une bonne utilisation avant de passer par le chargeur.

Fitbit Inspire 2

Bande Amazfit 5

L’Amazfit Band 5 est un bracelet intelligent qui se démarque également sur le marché, avec des fonctions et des caractéristiques très similaires au bracelet Xiaomi. Le premier détail similaire est le design, avec ce bracelet en silicone qui peut être facilement échangé pour parier sur d’autres designs. Il pèse à peine 24 grammes avec le bracelet, surtout la version orange.

Cet appareil est équipé d’un écran AMOLED couleur de 1,1 pouces. De plus, il dispose de 11 modes sportifs et est submersible jusqu’à 5 ATM. Si vous l’utilisez pour suivre vos entraînements, vous pourrez obtenir des données telles que la distance parcourue, les calories brûlées ou encore le temps passé. D’autre part, il a des fonctions telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang et les habitudes de sommeil.

Bien sûr, vous pouvez connecter votre Amazfit Band 5 à votre smartphone pour recevoir des notifications et contrôler la musique. De plus, il monte une batterie de 125 mAh qui peut prolonger sa durée de vie jusqu’à 15 jours.

Bande Amazfit 5

Xiaomi MiBand 6

Si vous souhaitez profiter de l’expérience du Xiaomi Mi Band à un prix inférieur, vous pouvez opter pour le Xiaomi Mi Band 6. Le modèle de la génération précédente offre également des performances élevées dans toutes les sections. Il est confortable, vous pouvez innover en échangeant ses bracelets et son écran AMOLED a l’air luxueux.

Vous pouvez l’utiliser pour voir l’heure, pour savoir combien de pas vous marchez chaque jour ou pour connaître votre fréquence cardiaque, en gardant toujours à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un appareil médical. Bien sûr, vous pouvez facilement le connecter à votre téléphone mobile pour recevoir des notifications et contrôler la lecture de musique. Toute l’expérience peut être configurée à partir de l’application Xiaomi elle-même sur votre téléphone.

En termes d’autonomie, le bracelet intelligent dispose de beaucoup d’énergie pour que vous puissiez l’utiliser plus d’une semaine sans renoncer au suivi de l’activité et de la santé, ni à la connexion au téléphone mobile.

Xiaomi MiBand 6

Honor Band 6

Le modèle Honor Band 6 combine le style d’une montre intelligente, avec un cadran rectangulaire, avec les meilleures fonctions d’un bracelet intelligent. Sans aucun doute, il est très similaire au bracelet intelligent Huawei dont nous avons déjà parlé, ce qui est compréhensible compte tenu de la relation étroite entre les deux sociétés.

Le Honor Band 6 dispose d’un écran AMOLED de 1,47 pouces, une taille remarquable par rapport à ses rivaux directs. Dans sa fiche de fonctions on constate qu’il dispose de 10 modes sportifs, vous pouvez donc suivre fidèlement vos entraînements avec des données telles que les kilomètres parcourus ou les calories brûlées. De plus, il dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’une surveillance de l’oxygène dans le sang, d’une surveillance du sommeil ou d’une surveillance du cycle menstruel.

Bluetooth 5.0 est ce qui permet au bracelet de se connecter au mobile, tandis que la batterie de 180 mAh offre jusqu’à deux semaines d’utilisation sur une seule charge.

Honor Band 6

Band Style OPPO

Un bon suivi de l’activité sportive n’est pas en contradiction avec une conception soignée, et ce style de bande OPPO en est la preuve. Il a une esthétique élégante qui le rend différent des autres rivaux et une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Sans le bracelet, il ne pèse qu’environ 10 grammes, donc le confort est assuré.

Le style de bande OPPO équipe un écran AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution de 126 x 294 pixels. En matière de santé, le style de bande surveille en permanence votre niveau d’oxygène dans le sang et votre fréquence cardiaque. Il propose 12 modes sportifs, tels que la marche et le vélo en plein air, la course en salle et le badminton, entre autres.

Le bracelet intelligent d’OPPO dispose également de Bluetooth, vous pouvez donc coupler votre téléphone pour gérer les notifications et la musique. Il a également une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, vous pouvez donc l’utiliser pour nager. Enfin, sa batterie de 100 mAh atteint jusqu’à 12 jours d’utilisation.

Band Style OPPO

Jusqu’à présent, les principales caractéristiques des meilleurs bracelets intelligents d’activité et d’étape que vous pouvez acheter. Tous partagent le confort, les nombreux modes sportifs et la large autonomie. Ensuite, selon le prix que vous souhaitez dépenser, vous pourrez profiter de la qualité d’un écran AMOLED, d’une surveillance de l’oxygène sanguin ou d’une analyse du sommeil.

