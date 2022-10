Les AirPods seront fabriqués en Inde pour la première fois, dans le dernier mouvement de diversification d’Apple

Certains écouteurs AirPods et Beats doivent être fabriqués en Inde pour la première fois, alors qu’Apple poursuit une réduction progressive de sa dépendance à l’égard de la Chine pour la fabrication de produits.

La production d’AirPods est principalement répartie entre Foxconn et Luxshare, et un rapport indique aujourd’hui qu’Apple a demandé aux deux sociétés de déplacer une partie de leur travail d’assemblage en Inde…

Contexte : Le défi

Réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine en tant que centre de fabrication est l’un des plus grands défis de l’entreprise, mais est également devenu l’une de ses principales priorités.

C’est un défi pour la raison même qu’Apple a choisi la Chine comme base de fabrication en premier lieu. Depuis 1980, le gouvernement chinois a déployé beaucoup d’efforts pour faire du pays dans son ensemble, et de la région de Shenzhen en particulier, le centre de fabrication du monde de la technologie. Ses politiques comprennent des réglementations de planification assouplies et de généreuses incitations fiscales pour les fabricants, ainsi que des mesures spécifiques pour maximiser l’attrait des entreprises étrangères qui s’associent à des entreprises chinoises.

Sur une période de 42 ans, un vaste réseau de fournisseurs chinois a été établi à Shenzhen et dans ses environs, ce qui indique que presque tous les composants dont une entreprise technologique pourrait avoir besoin pour ses produits sont facilement disponibles dans la région, ce qui simplifie considérablement les chaînes d’approvisionnement.

Une analyse récente a suggéré que réduire la dépendance d’Apple à la Chine de seulement 10 % prendrait huit ans.

Mais le besoin n’a jamais été aussi grand

Nous avons longtemps parlé des risques énormes de la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine – et ces risques n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui.

Ce qui pouvait autrefois sembler un scénario catastrophe farfelu pour Apple est désormais considéré comme un risque bien réel : une invasion chinoise de Taïwan. Le pays a probablement été encouragé par la réponse relativement faible de l’Occident à l’invasion russe de l’Ukraine, surtout maintenant que Poutine a annexé quatre régions du pays à peine plus qu’une objection diplomatique.

Une récente enquête auprès des entreprises américaines ayant des opérations de fabrication en Chine a révélé pas moins de 10 préoccupations différentes, allant des fermetures de COVID-19 aux craintes que des entreprises chinoises volent leur propriété intellectuelle.

Des AirPods seront fabriqués en Inde

Nikkei Asie rend compte de la dernière réponse d’Apple.

Apple demande aux fournisseurs de déplacer une partie de la production d’écouteurs AirPods et Beats en Inde pour la première fois, dans une victoire pour la nation d’Asie du Sud alors qu’elle tente de monter dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la diversification progressive d’Apple par rapport à la Chine, car elle cherche à réduire le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement résultant de la stricte politique zéro-COVID du pays et des tensions avec les États-Unis.

Le rapport indique qu’Apple leur a demandé d’être prêts pour la production indienne dès l’année prochaine.

Apple avait déjà déplacé une part importante de la production d’AirPods et de Beats de la Chine vers le Vietnam, et le rapport d’aujourd’hui indique que ce dernier pays représente désormais la majorité de la fabrication de Beats. Une expansion de la production d’AirPods et de Beats en Inde serait cependant une première.

L’Inde est devenue un deuxième centre de fabrication majeur pour Apple et devrait être responsable d’un quart complet de la production d’iPhone d’ici 2025.

Photo : Sophia Stark/Unsplash

