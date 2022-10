Xiaomi TV Q2 : le meilleur téléviseur de Xiaomi est renouvelé avec un écran QLED Ultra HD et Google TV

Xiaomi a mis à jour sa Smart TV la plus avancée : c’est tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Xiaomi TV Q2.

En 2021, Xiaomi a frappé la table en lançant son premier téléviseur basé sur la technologie QLED en France, au prix de 1 299 euros et avec une diagonale de 75 pouces. L’accueil du public a été globalement positif, et il n’est pas surprenant que, pour cette raison, la marque ait décidé de renouveler ce modèle avec un nouveau modèle, qui cette fois offre une plus grande variété de modèles au choix.

La famille Xiaomi TV Q2 a été présentée à Munich lors du dernier événement mondial de l’entreprise, où elle a également été utilisée pour annoncer le Xiaomi 12T, le Redmi Buds 4 et le Redmi Pad, entre autres nouvelles. Il s’agit d’une mise à jour incrémentielle de ce qui est considéré comme le meilleur Smart TV de l’entreprise, et qui introduit désormais de nouvelles fonctionnalités telles que le système d’exploitation Google TV ou la possibilité de choisir entre trois tailles d’écran.

Xiaomi TV Q2, toutes les informations

Xiaomi a pris la décision de réduire le format du téléviseur, offrant une taille maximale de 65 pouces, soit 10 de moins que dans la génération précédente. Ainsi, nous avons maintenant trois modèles, 50, 55 et 65 pouces.

Tous ont un corps mince en aluminium et des marges minces qui entourent un écran basé sur la technologie Quantum Dot Display, avec trois tailles différentes, toutes avec une résolution 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels.

Le téléviseur est doté de fonctionnalités telles que Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, et grâce au capteur de lumière ambiante intégré, la série Xiaomi TV Q2 peut détecter et régler l’éclairage en fonction de l’environnement.

Son système audio est composé de deux haut-parleurs large bande de 15 W de puissance chacun. De plus, la prise en charge de DTS:X est incluse.

L’une des grandes nouveautés est liée au système d’exploitation. Pour la première fois dans un modèle de la marque, on retrouve Google TV sous forme de logiciel, incluant une interface renouvelée et des améliorations de performances. De plus, la possibilité de contrôler les appareils de notre maison connectée via l’assistant Google est incluse.

Xiaomi a également intégré l’application Xiaomi TV+, qui donne accès à différents types de contenus, y compris des chaînes de télévision et des films récemment sortis.

La télécommande intégrée dispose d’une connectivité Bluetooth à 360 degrés, offre une portée allant jusqu’à dix mètres et a un accès direct aux principaux services de contenu en streaming.

Tout cela est soutenu par un processeur quad-core basé sur l’architecture Cortex A55, avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage dans chacun des trois modèles. En matière de connectivité, les technologies Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.0 ne manquent pas.

Prix ​​​​de la série Xiaomi TV Q2 en France et où acheter

La nouvelle famille de téléviseurs Xiaomi QLED peut désormais être achetée en France, à un prix qui commence à partir de 599 euros. Le prix dépendra du modèle choisi :

Xiaomi TV Q2 50 pouces : 599 euros

Xiaomi TV Q2 55 pouces : 699 euros

Xiaomi TV Q2 65 pouces : 899 euros

Comme d’habitude, Xiaomi a lancé un programme de lève-tôt, qui vous permet d’obtenir des téléviseurs à un prix inférieur via sa boutique en ligne officielle. Ainsi, on peut se procurer les trois modèles pour respectivement 499, 649 ou 799 euros.

