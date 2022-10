L’application Google Home est entièrement renouvelée : toutes les actualités

Google est sur le point de réorganiser l’une de ses applications les plus utiles.

Google Home est l’outil polyvalent qui permet aux utilisateurs d’unifier toutes les commandes de leur « maison connectée » au sein de l’écosystème Google en un seul endroit. Cependant, ces dernières années, l’application avait pris un peu de retard par rapport à ses principaux concurrents.

Heureusement, Google a su réagir à temps et annoncer l’arrivée de l’une des plus grosses mises à jour de l’histoire de l’application Google Home, juste à temps pour l’arrivée du protocole Matter, dotant l’application d’une foule d’améliorations intéressantes qui débarquer bientôt.

Toutes les nouveautés de l’application Google Home

Selon Google, plus qu’une mise à jour, la nouvelle application Google Home représente une transformation complète de l’outil, avec de nouvelles fonctions et un format beaucoup plus confortable.

Désormais, l’application sera organisée en cinq onglets différents disponibles dans une barre d’outils inférieure, où les appareils favoris sont inclus, un accès direct aux « Espaces », classés selon le type d’appareil (caméras, lumières, météo et Wi-Fi ). De plus, à l’avenir, il y aura la possibilité de créer des espaces personnalisés que chaque utilisateur pourra modifier.

Dans la section « Favoris » se trouveront tous les appareils que l’utilisateur a choisi d’avoir toujours à portée de main. Une nouveauté intéressante consiste en la possibilité de visualiser en temps réel le streaming des caméras de surveillance installées dans la maison. Chaque flux offre également des commandes de lecture précises en appuyant dessus.

Et ce n’est pas tout. En plus du renouvellement de l’application pour téléphones mobiles et tablettes, Google a annoncé l’arrivée d’une version Web de Google Home accessible depuis n’importe quel endroit et appareil, et une application pour montres connectées avec WearOS qui débarquera aux côtés de Google Pixel Regardez.

Enfin, Google a officialisé l’arrivée d’un éditeur de scripts pour Google Home, qui donnera aux utilisateurs plus avancés la possibilité d’aller plus loin dans les capacités d’automatisation de l’outil, en pouvant créer leurs propres routines d’automatisation. Cette fonction sera disponible tout au long de l’année prochaine 2023.

Pour l’instant, la nouvelle application Google Home n’est pas disponible pour les utilisateurs. Cependant, Google prévoit d’ouvrir un programme de prévisualisation qui permettra aux utilisateurs de tester les derniers développements avant qu’ils n’atteignent le reste du monde. Ce programme ouvrira dans les prochaines semaines et sera disponible pour les utilisateurs iOS et Android.