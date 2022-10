Microsoft pousse plus de nouvelles fonctionnalités sur le canal de prévisualisation de la version 22H2 de Windows 11

Il y a deux semaines, Microsoft a rendu publique la mise à jour très attendue de Windows 11 2022 (alias 22H2). Nous le savons tous – le 22H2 était une énorme mise à niveau pour Windows 11 publiée cette année, avec une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de modifications, mais la société a mentionné que certaines fonctionnalités seront publiées en octobre. Et la société vient de publier ces fonctionnalités, et pour le moment, les fonctionnalités sont disponibles pour les testeurs qui ont opté pour le canal de prévisualisation des versions.

Microsoft a officiellement partagé les informations sur son Blog Windows Insideren disant: « nous commençons à déployer certaines de ces nouvelles fonctionnalités pour Windows Insiders dans Release Preview sur Windows 11, version 22H2 Build 22621.608 (KB5017389). »

Si vous avez opté pour le canal de prévisualisation de la version dans le programme Windows Insider Preview et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez mettre à niveau votre système vers la version 22621.608. Cependant, Microsoft mentionne que les nouvelles fonctionnalités n’apparaîtront pas immédiatement à tous les initiés, elles seront déployées sur la base de commentaires.

En parlant des changements, la nouvelle fonctionnalité apporte la nouvelle expérience de l’explorateur de fichiers avec l’ajout de nouveaux onglets, la possibilité d’épingler des fichiers importants sur la page d’accueil de l’explorateur de fichiers, le menu de débordement de la barre des tâches, le partage à proximité pour plus d’appareils, et plus .

Microsoft a également ajouté une fonctionnalité appelée Actions suggérées pour les éléments que vous copiez. Elle est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Voici les détails complets des nouvelles fonctionnalités.

Nouveau! Nous améliorons l’explorateur de fichiers. Il comprend désormais des onglets pour vous aider à organiser vos sessions d’explorateur de fichiers comme vous le faites dans Microsoft Edge. Sur la nouvelle page d’accueil de l’explorateur de fichiers, vous pouvez épingler des fichiers importants pour un accès rapide et facile. Grâce à la puissance de Microsoft OneDrive, vous pouvez voir les actions de vos collègues sur vos fichiers partagés. Nous proposons également des suggestions personnalisées en fonction de votre compte Microsoft 365.

Nouveau! Nous ajoutons une fonctionnalité appelée Actions suggérées pour les éléments que vous copiez. Ceci est disponible pour les clients aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, lorsque vous copiez des numéros de téléphone ou des dates futures, nous fournissons des suggestions, telles que passer un appel avec Teams ou Skype ou ajouter un événement dans l’application Calendrier.

Nouveau! Nous ajoutons un menu de débordement de la barre des tâches. La barre des tâches offrira un point d’entrée à un menu qui vous montre toutes vos applications débordées dans un seul espace.

Nouveau! Vous pouvez maintenant partager sur plus d’appareils. Vous pouvez découvrir et partager sur plus d’appareils, y compris les ordinateurs de bureau, en utilisant un partage à proximité.

Comme je l’ai dit plus tôt, votre PC Windows 11 doit fonctionner sur le numéro de version 22621.608, pour essayer les fonctionnalités mentionnées ci-dessus. Pour vérifier manuellement la mise à jour, les utilisateurs peuvent visiter Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour.

