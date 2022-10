iOS 16.1 beta 4 supprime la bascule « Transparence adaptative » pour les anciens AirPods Pro et Max

Avec la sortie d’iOS 16.1 beta 3 la semaine dernière, les propriétaires des AirPods Pro et AirPods Max de première génération ont remarqué que la mise à jour activait l’option « Transparence adaptative » pour ces écouteurs. Bien qu’il ne soit pas clair si la fonctionnalité venait réellement sur les anciens AirPod ou non, Apple a maintenant supprimé l’option avec iOS 16.1 beta 4, confirmant qu’il ne s’agissait que d’un bug.

La transparence adaptative ne vient pas sur les anciens AirPod

Le mode transparence est une fonctionnalité disponible dans les AirPods Pro et AirPods Max qui utilise les microphones intégrés pour permettre aux utilisateurs d’entendre le monde qui les entoure sans avoir à retirer les écouteurs. Les AirPods Pro de deuxième génération étendent cette fonctionnalité avec une nouvelle fonctionnalité de mode de transparence adaptative.

Cependant, selon Apple, Adaptive Transparency s’appuie sur la nouvelle puce H2 pour « minimiser l’intensité des bruits forts comme les sirènes ou les outils électriques ». Alors que certains utilisateurs pensaient que cette fonctionnalité serait étendue à plus d’AirPods d’une manière ou d’une autre, ce n’est pas le cas.

Hier, Bloomberg’s Mark Gurman a déclaré sur Twitter qu’on lui a dit que « c’est un bug ». Aujourd’hui, Apple a publié la quatrième version bêta d’iOS 16.1 pour les développeurs, et il supprime en effet l’option « Transparence adaptative » pour les autres AirPod autres que les nouveaux AirPods Pro 2. Netcost-security.fr a pu confirmer que l’option a disparu du menu des paramètres AirPods Max.

En savoir plus sur iOS 16.1

iOS 16.1 active le pourcentage de batterie pour plus de modèles d’iPhone tels que l’iPhone 11 et l’iPhone 13 mini. Apple a modifié l’indicateur de batterie afin qu’il ait désormais une icône dynamique lorsque le pourcentage est activé. D’après les fichiers internes de la version bêta d’aujourd’hui vus par Netcost-security.frApple se prépare à lancer la fonction SOS d’urgence via satellite pour les utilisateurs d’iPhone 14.

La mise à jour ajoute également une option de recharge d’énergie propre, une API Live Activities, une prise en charge anticipée du protocole Matter et la possibilité de supprimer l’application Wallet. Pour les utilisateurs d’iPad, iPadOS 16.1 apporte Stage Manager pour les anciens modèles d’iPad Pro avec les puces A12X et A12Z.

