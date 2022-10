Tout ce que nous savons sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro et M2 Max

Apple devrait publier la première révision du MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021 dès ce mois-ci. Voici tout ce que nous nous attendons à voir avec les ordinateurs portables MacBook Pro à puce M2 Pro et M2 Max jusqu’à présent.

Serait-ce un e-mail ?

Avez-vous déjà eu une réunion dont vous savez qu’elle n’aurait dû être qu’un e-mail ? Cela pourrait arriver à l’événement MacBook Pro/iPad Pro cette année.

Mark Gurman à Bloomberg a laissé entendre au cours des deux dernières semaines qu’il est peu probable qu’Apple organise un deuxième événement d’automne cette année. Au lieu de cela, Apple pourrait simplement informer certains membres des médias technologiques sur les nouvelles machines et publier un communiqué de presse.

C’est en partie parce que la grande mise à niveau de ces Mac n’est en grande partie que des versions plus robustes en termes de performances. Cela n’indique pas pour autant qu’il n’y a pas de possibilité de mises à jour extérieures.

Thème de l’événement MacBook Pro en octobre 2021

Les couleurs du MacBook Pro 2022 ?

S’attendre à nouveau aux couleurs grises et argentées du MacBook Pro est la valeur sûre. Cependant, quelque chose de nouveau s’est produit depuis la dernière série de MacBook Pro. En juin, Apple a fabriqué une finition en aluminium plus foncée appelée minuit. Le MacBook Air est jusqu’à présent la seule machine à arborer cette nuance de métal bleu noirâtre.

MacBook Air et chargeur USB-C vers MagSafe 3 à minuit

Si le MacBook Pro était disponible dans la nouvelle couleur, il aurait à la fois l’air plus récent et serait le premier ordinateur portable de minuit avec un clavier entièrement noir. Alors que beaucoup attendent encore un MacBook Pro entièrement noir, ce serait une excellente alternative à l’argent et au gris sidéral.

Les clients de MacBook Pro l’année dernière ont également été déçus que le câble USB-C MagSafe 3 ne soit disponible qu’en blanc/argent. Il correspond à la couleur du MacBook Pro argenté, mais ce n’est pas un match pour les clients gris sidéral. Apple a depuis publié des câbles USB-C vers MagSafe 3 de couleur assortie pour le gris sidéral, la lumière des étoiles et la nuit. Apple regroupera sûrement la version gris sidéral avec des MacBook Pro gris sidéral avec cette révision.

M2 Pro et M2 Max

Enfin, la véritable raison de la mise à niveau est interne.

Apple a présenté ses processeurs M1 Pro et M1 Max en octobre 2021 aux côtés des MacBook Pro 14 et 16 pouces. La société a maintenu le train de mise à niveau du silicium Apple au printemps dernier avec le M1 Ultra encore plus puissant.

Puis Apple a lancé le cycle M2 en juin avec le MacBook Air. Nous pouvons probablement nous attendre à la même amélioration des performances de M1 à M2, juste mise à l’échelle pour les versions Pro et Max dans les nouveaux MacBook Pro. Oui, cela pourrait signifier plus d’activité des fans pour éviter l’étranglement. Cela reste à décider.

À moins que vous ne tiriez le meilleur parti des performances de votre MacBook Pro, il ne s’agira probablement pas d’une mise à jour d’une année sur l’autre dont les clients M1 Max ont besoin. Si vous avez acheté un M1 Pro l’année dernière et que vous êtes prêt pour une saveur Max à la place, M2 Max est votre chance.

Mark Gurman à Bloomberg a souligné que les performances graphiques seront au centre de ces nouvelles puces.

Suite

Voici quelques autres possibilités que nous espérons voir avec les nouveaux MacBook Pro :

Chargement rapide du MacBook Pro 16 pouces via USB-C ; ce n’était pas tout à fait possible avec la version M1 Pro/Max.

Plus de RAM ? Apple a augmenté la limite de RAM pour le MacBook Air et le MacBook Pro avec M2.

Webcam de la scène centrale ? Probablement pas, surtout après le battage médiatique de Studio Display.

Version M2 Ultra ? Ne retenez pas votre souffle. Ultra est essentiellement constitué de deux puces Max, et ce type de performances réduirait probablement la durée de vie de la batterie.

En parlant d’autonomie et de performances de la batterie, le mode haute puissance du MacBook Pro 16 pouces M1 Max accélère les tâches gourmandes en ressources graphiques. Peut-être verrons-nous cette fonctionnalité arriver dans d’autres versions du nouveau MacBook Pro

Que les MacBook Pro M2 Pro et M2 Ultra 14 et 16 pouces soient publiés via un communiqué de presse ou un événement Apple, nous nous attendons à connaître bientôt le sort de ces nouvelles machines, alors restez à l’écoute.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :