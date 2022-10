Nouveaux Xiaomi Redmi Buds 4 : suppression du bruit et bonne autonomie pour peu d’argent

Les nouveaux Redmi Buds 4 sont des écouteurs à bas prix qui promettent un son de haute qualité et

Lors de son événement de lancement mondial à Munich, Xiaomi a profité de l’occasion pour présenter au monde sa nouvelle génération d’écouteurs entièrement sans fil, avec les Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro comme protagonistes. Dans ce cas, nous allons nous concentrer sur le modèle le plus abordable de la nouvelle famille de véritables « casques » sans fil.

Les Redmi Buds 4 arrivent pour succéder aux précédents Redmi Buds 3, incorporant des améliorations importantes en termes de qualité sonore et du système de suppression active du bruit. Tout cela, tout en maintenant le prix compétitif qui définit si bien les modèles de cette famille.

Redmi Buds 4, toutes les infos

Xiaomi Redmi Bourgeons 4 Caractéristique Poids 4,5 g (par écouteur)/ 49 g (étui compris) Du son Drivers dynamiques de 10 mm

Suppression active du bruit jusqu’à 35 dB

mode double transparence Tambours 40 mAh (par écouteur) 620 mAh (boîtier de charge) Les autres USB-C

Coussinets d’oreille interchangeables (dont trois paires) connectivité Bluetooth 5.2

Portée jusqu’à 10 mètres

Ce nouvel opus a un design similaire au précédent, avec un format compact et un boîtier arrondi, et ils sont disponibles en deux couleurs : blanc et bleu clair. Les écouteurs ont également une protection IP54 contre l’eau et la poussière, ils peuvent donc être utilisés pour le sport sans craindre que la transpiration ne les endommage.

Ils disposent d’une puce basse consommation qui leur permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à trente heures grâce au boîtier, ou jusqu’à six heures en utilisant le mode d’annulation active du bruit. La charge s’effectue via le connecteur USB-C intégré à l’étui du casque, et il faut moins de deux heures pour terminer, selon les données partagées par l’entreprise.

En ce sens, Xiaomi a fourni à ses nouveaux écouteurs des pilotes dynamiques de 10 millimètres et la possibilité d’annuler le bruit jusqu’à 35 décibels. De même, un mode de transparence configurable est inclus, pouvant choisir entre deux niveaux d’intensité différents pour faciliter l’écoute de tout ce qui se passe autour de nous.

Les nouveaux Redmi Buds 4 de Xiaomi peuvent être achetés en France pour 59,99 euros via mi.com/es et sur toutes les chaînes officielles de Xiaomi. Ils sont en vente à partir du 4 octobre.