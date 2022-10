Mosyle Embark vise à rendre la configuration d’un Mac au travail aussi simple et intuitive que possible

Mosyle a conçu un nouvel outil de flux de travail Mac appelé Mosyle Embark qui guide les employés lors de la configuration de leur nouvel ordinateur et les informe des politiques. Cela permet aux équipes informatiques d’améliorer la protection et la conformité dès le départ. Lisez la suite pour en savoir plus à ce sujet et savoir quand il sera disponible pour les responsables informatiques d’entreprise qui gèrent les appareils Apple.

« Nous nous sommes toujours concentrés sur l’automatisation, les performances et la rapidité du flux de travail de déploiement des appareils et avons créé la solution la plus rapide et la plus fiable du marché », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. « Avec l’ajout de Mosyle Embark, nous le rendons également beau, élégant et informatif dès la première fois qu’un employé allume son Mac. »

Après l’inscription ou la première authentification avec Mosyle Auth, les employés peuvent accéder à leurs applications professionnelles à l’aide d’un Mac. La solution garantit que le Mac dispose d’une batterie suffisante pour installer des applications et des configurations. Une fois que Mosyle Embark a confirmé que le niveau de batterie du Mac est approprié et durera tout au long du processus, les utilisateurs finaux peuvent visualiser chaque tâche effectuée par leur ordinateur avec une barre de progression qui trace chaque installation et configuration. Les nouveaux flux de travail comprendront des rappels pour ne pas fermer le couvercle d’un ordinateur portable lors du démarrage afin d’éviter tout problème inattendu lors de la configuration.

Aujourd’hui, Mosyle Embark est disponible en version bêta pour tous les clients Mosyle Fuse. Pour les clients de l’éducation, il sera bientôt publié, avec la prochaine version de Mosyle OneK12. Pour en savoir plus sur Mosyle Embark et les autres terminaux Apple qui font partie de la plate-forme unifiée Apple de Mosyle, consultez le site Web de Mosyle.

En savoir plus sur la gestion des appareils Apple

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :