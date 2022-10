Xiaomi 12T et 12T Pro : les nouvelles bêtes de Xiaomi libèrent des processeurs et des caméras jusqu’à 200 mégapixels

Les nouveaux Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro sont là, visant à conquérir le haut de gamme sur la base de spécifications de pointe et de prix ajustés.

Xiaomi a fait de Munich le théâtre de l’une de ses présentations les plus importantes de l’année. La ville allemande a participé à l’arrivée des nouveaux Xiaomi 12T et 12T Pro, deux smartphones destinés au haut de gamme, qui prennent la relève des populaires 11T et 11T Pro lancés l’an dernier.

Cette nouvelle génération apporte des améliorations cruciales dans plusieurs sections, notamment le processeur et la caméra. Ce dernier aspect est particulièrement pertinent pour Xiaomi, puisque le Xiaomi 12T Pro est son premier mobile avec un appareil photo de résolution 200 mégapixels.

Mais la photographie n’est pas la seule chose qui s’est améliorée. La société s’est assurée d’emballer ses derniers téléphones avec certaines des spécifications les plus avancées disponibles sur le marché aujourd’hui.

Xiaomi 12T et 12T Pro, toutes les infos

Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro spécifications Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Dimensions 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm

202 grammes 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm

205 grammes Filtrer Écran à points CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces

FullHD+

Synchronisation adaptative : 30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz

DolbyVision, HDR10+ Écran à points CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces

FullHD+

Synchronisation adaptative : 30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz

DolbyVision, HDR10+ Processeur MediaTek Dimension 8100 Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 Go LPDDR5 8/12 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo arrière

108MP f/1.7 OIS,

Ultra grand angle 8 MP

Macro 2MP

Avant : 20 Mpx arrière

ISOCELL HP1 200 Mpx f/1.69, OIS, Xiaomi ProFocus

Ultra grand angle 8 MP

Macro 2MP

Avant : 20 Mpx Tambours 5000mAh

Charge rapide 120W (chargeur 120W inclus) 5000mAh

Charge rapide 120W (chargeur 120W inclus) Les autres Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Deux haut-parleurs stéréo

Audio par Harman Kardon

Dolby Atmos prix de départ A partir de 599 euros A partir de 749 euros

Il n’y a pratiquement aucune différence sur le plan esthétique entre le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro.Les deux téléphones construisent leur conception en utilisant le Xiaomi 11T de l’année dernière comme base, avec un corps en verre et en aluminium et un système de caméra arrière positionné dans un module rectangulaire, qui rappelle en quelque sorte les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro présentés en début d’année.

Les deux téléphones ont un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. L’écran est complètement plat et a un petit trou en haut au centre, où il abrite la caméra frontale de 20 mégapixels.

En parlant d’appareils photo, c’est précisément dans le système photographique que nous allons trouver les premières différences entre les deux appareils. Le Xiaomi 12T intègre un capteur principal de résolution de 108 mégapixels avec une ouverture f/1.7 et un stabilisateur optique. De son côté, le Xiaomi 12T Pro relève le niveau et se positionne comme le premier mobile de la marque doté d’un appareil photo de 200 mégapixels.

Le capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels est associé à un mode de photographie nocturne amélioré et à une mise au point plus rapide grâce au système ProFocus de Xiaomi.

Il dispose également d’un zoom 2x qui peut utiliser les capacités du grand capteur (1/1,22″) pour capturer des photos agrandies de meilleure qualité.

Le reste des appareils photo est identique dans les deux : on retrouve un capteur secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, et un appareil photo macro de 2 mégapixels. Aucune trace de téléobjectif dans aucun des deux modèles.

Xiaomi a voulu doter ses nouveaux smartphones de deux des processeurs les plus avancés disponibles aujourd’hui. Xiaomi 12T intègre le MediaTek Dimensity 8100 Ultra, une puce construite au format TSMC de cinq nanomètres et qui intègre une structure GPU entièrement renouvelée.

Pour sa part, le Xiaomi 12T Pro est doté du puissant Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la puce la plus avancée de Qualcomm, fabriquée au format TSMC à quatre nanomètres. Les deux modèles disposent de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.1, pouvant choisir entre les versions 8 ou 12 Go et 128 ou 256 Go respectivement.

La capacité de la batterie n’a pas changé par rapport à la dernière génération, mais grâce aux améliorations au niveau du processeur, Xiaomi nous promet une autonomie améliorée. En ce sens, ils sont de 5000 mAh, dans les deux cas soutenus par un système de charge rapide jusqu’à 120 W de puissance maximale. Et oui : le chargeur est inclus.

Prix ​​​​des Xiaomi 12T et 12T Pro et quand peuvent-ils être achetés

En France, le prix du Xiaomi 12T Pro commencera à partir de 749 euros dans sa variante de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il y aura d’autres configurations plus chères, avec plus de mémoire.

Le modèle le moins cher, Xiaomi 12T, sera disponible en deux variantes de stockage 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, au prix de départ de 599 euros.

Les deux téléphones peuvent être achetés en noir, argent et bleu, via la boutique en ligne de la marque, Amazon et d’autres distributeurs agréés, à partir du 13 octobre.

