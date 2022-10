Samsung Galaxy A11 reçoit la mise à jour Android 12 avec One UI 4.1

Il y a quelques jours à peine, Samsung a publié la mise à niveau Android 12 pour le Galaxy A21 aux États-Unis. Et maintenant, le géant coréen de la technologie a poussé la mise à niveau vers le Galaxy A11 plus abordable. La mise à niveau One UI 4.1 basée sur Android 12 est désormais disponible pour le Galaxy A11.

Samsung a annoncé le Galaxy A11 à la mi-2020 avec le système d’exploitation Android 10 et a reçu sa première mise à jour logicielle majeure – Android 11 en juin de l’année dernière. L’appareil devait recevoir deux mises à niveau du système d’exploitation et c’est le moment de la deuxième et dernière mise à niveau logicielle. Actuellement, le firmware est en train de germer au Sri Lanka, un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours.

Le Galaxy A11 commence à recevoir le nouveau firmware avec le numéro de version du logiciel A115FXXU3CVI3. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure du système d’exploitation, assurez-vous d’avoir suffisamment de données disponibles pour télécharger le nouveau micrologiciel sur votre appareil. La mise à jour augmentera le correctif de sécurité jusqu’en août 2022 et résoudra les problèmes connus sur l’appareil.

Pour les fonctionnalités et les modifications, One UI 4.1 basé sur Android 12 propose de nouveaux widgets, des animations très fluides lors de l’ouverture et de la fermeture des applications, un panneau rapide révisé, un mode sombre automatique pour les fonds d’écran, les icônes et les illustrations, une nouvelle animation de chargement, et bien plus encore. Au moment de la rédaction, le journal des modifications n’est pas disponible pour nous, mais vous pouvez vous attendre à toutes ces fonctionnalités sur votre smartphone Galaxy A11.

Si vous vivez au Sri Lanka, vous pouvez instantanément mettre à niveau votre téléphone vers Android 12 en vous rendant dans Paramètres > Mises à jour logicielles, si la mise à jour est disponible sur votre téléphone, vous pouvez appuyer sur Télécharger et installer. Sinon, vous pouvez attendre quelques jours, il sera disponible dans d’autres régions d’ici peu.

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire.

