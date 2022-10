Cet énorme téléviseur intelligent Samsung de 75 pouces vient de toucher le fond

En plus de sa grande taille, c’est une dalle très fluide et un appareil assez puissant.

Nous venons de trouver l’un des téléviseurs les plus recommandés à un prix jamais vu auparavant. Le téléviseur Samsung Q75B de 75 pouces avec une résolution 4K est tombé à 1 999 1 299 euros sur Amazon et MediaMarkt à notre grande surprise, car nous n’avons jamais vu un prix aussi bas sur ce modèle de téléviseur QLED du fabricant coréen.

Et c’est que son prix officiel du marché était de 1 999 euros et maintenant il peut être obtenu sur le site Web de Samsung pour 1 569 euros, ce qui est une excellente opportunité pour l’offre d’Amazon et de MediaMarkt. Dans les deux cas le prix est définitif, fixé à domicile avec frais de port inclus.

Achetez au meilleur prix ce morceau de smart TV Samsung

L’un des grands avantages d’avoir une télévision de ces dimensions à la maison est le fait de se vanter d’avoir un home cinéma avec un seul appareil et sans avoir besoin de dépenser des sommes faramineuses pour un système de sonorisation, un projecteur et un écran. de projection. Samsung est l’un des meilleurs fabricants de téléviseurs du moment, et ce modèle de 75 pouces est un achat fortement recommandé en ce moment pour ce prix.

Avec le processeur Quantum Processor 4K et le système Tizen lui-même, tout le contenu et les menus voleront. De plus, ce téléviseur monte un panneau de 75 pouces avec une résolution 4K native, compatible avec HDR10 +, HDR10 et HLG, avec lequel vous pouvez voir tout ce contenu à partir de plateformes telles que Prime Video, Netflix ou Disney +, entre autres, dans le meilleure qualité disponible. D’autre part, ce téléviseur a un design très fin (seulement 2,66 cm d’épaisseur), et avec des bords presque inexistants pour que, si nous l’accrochons au mur, nous puissions montrer une œuvre d’art.

C’est un téléviseur qui vous aidera à contrôler votre maison intelligente.

En plus de son panneau, qui est ce qui compte vraiment dans un téléviseur, avec ce téléviseur intelligent Samsung et SmartThings, vous pouvez contrôler tous les appareils intelligents de votre maison en un seul endroit. Vous pouvez les contrôler à partir de la télécommande ou avec votre propre voix, comme s’il s’agissait d’un haut-parleur Echo. Étant compatibles avec Alexa, Google Assistant et Bixby, nous pouvons les utiliser pour contrôler la domotique de notre maison ou pour trouver le contenu que vous souhaitez voir.

Au niveau de la connectique, c’est un téléviseur très complet : on a le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2 dans la partie sans fil, et 4 HDMI, 2 USB, une sortie numérique optique, une entrée réseau Ethernet RJ45 et une prise casque dans la partie physique. Le système de sonorisation intégré est composé de 2 haut-parleurs de 20 W RMS au total, de quoi inonder une pièce d’environ 20 m².

➡️ Téléviseur Samsung Q75B (75 pouces)

Étant si grand, si j’étais vous je le mettrais sur un meuble. Pour ce cas, il faut savoir que, avec les pieds, il a une profondeur de 33,89 cm. Si votre intention est de l’accrocher au mur, vous devez utiliser un support VESA de 400 x 400 mm, car son poids de 33,4 kg ne peut être supporté par aucun support. Soyez prudent avec un mur en plaques de plâtre, je ne recommande pas de l’accrocher à un de ce type ou vous pourriez vous retrouver sans téléviseur ainsi que sans mur.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.