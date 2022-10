Ce sont les téléphones Android les plus puissants en septembre

Et soyez prudent, car le MediaTek Dimensity 9000+ a dépassé le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 dans AnTuTu.

Le fait qu’AnTuTu publie chaque mois les téléphones mobiles les plus puissants du marché est presque une tradition, tout comme ces données de distribution Android dont Google nous prive désormais, bien que dans ce cas évidemment avec un classement beaucoup plus intéressant pour vous, dans lequel Not seuls sont recensés les 10 meilleurs smartphones en termes de performances brutes, mais aussi les meilleurs du milieu de gamme et les plus abordables.

Dans ce cas, comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, nous parlons de données qui s’appliquent au mois de septembre 2022 sur son marché domestique, la Chine, avec une liste de smartphones pleins de chipsets Qualcomm bien qu’avec une surprise intéressante de la main de ASUS et MediaTek.

Sans surprise, les deux entreprises taïwanaises se sont associées pour casser AnTuTu et décrocher la médaille d’or au classement de septembre grâce au MediaTek Dimensity 9000+, même si nous n’allons pas nous prendre la tête et entrer dans le vif du sujet… Allez-vous rejoignez-nous pour voir les mobiles les plus forts du moment ?

ASUS et MediaTek détrônent Qualcomm pour la première fois depuis longtemps

Comme d’habitude, les mobiles chinois sont en tête d’une main de fer, dans ce cas pour des raisons évidentes puisque c’est leur marché local, avec 9 mobiles qui ont le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 et un leader différent, l’ASUS ROG Phone 6D qui avec son MediaTek Dimensity 9000+ accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage se hisse à la première place.

Il convient de rappeler à ce stade que le Dimensity 9000+ a été introduit cet été en réponse directe au Snapdragon 8+ Gen1, utilisant également la lithographie 4 nanomètres de TSMC dans son boîtier avec 8 cœurs configurés comme suit : 1x Cortex-X2 @ 3,2 GHz ; 3x Cortex-A710 à 2,85 GHz ; 4x Cortex-A510 @ 1,8 GHz La partie graphique est gérée par un GPU ARM Mali-G710 MC10.

Dans le cas du Snapdragon 8+ Gen1, nous avons 4 nanomètres de TSMC et 8 cœurs dans la même architecture à 3 niveaux mais avec certains changements de fréquences d’horloge : 1x Cortex-X2 à 3,2 GHz ; 3x Cortex-A710 à 2,75 GHz ; 4x Cortex-A510 @ 2,0 GHz Son GPU est un Adreno 730.

Quant à la classification, traduite dans notre langue, elle ressemblerait à ceci :

ASUS ROG Phone 6D. OnePlus Ace Pro. IQOO 10 Pro. Black Shark 7S Pro. Lenovo Legion Y70. IQOO 10. Motorola Moto X30 Pro. Xiaomi 12S Pro. Redmi K50 Ultra. Xiaomi MIX Fold 2.

Les meilleurs téléphones haut de gamme de 2022

OnePlus continue de régner sur le milieu de gamme avec son nouvel Ace

Dans le milieu de gamme, il n’y a pas eu de surprises, avec le domaine d’un expert MediaTek dans cette gamme de smartphones et OnePlus restant avec sa nouvelle série Ace dans les premières positions.

En fait, c’est que la société fondée par Pete Lau et Carl Pei occupe les première et deuxième étapes dans les deux cas avec le Dimensity 8100 Max comme protagoniste, le processeur identique du troisième en discorde et la même série de la maison taïwanaise de presque tous les 10 premiers.

La seule exception est en position 10, précisément, avec le vivo S15 et son Qualcomm Snapdragon 870 des familles de performance de San Diego des années précédentes.

C’est ainsi que ce ‘classement’ des mobiles les plus puissants de septembre 2022 reste dans le milieu de gamme du catalogue Android :

OnePlus Ace. OnePlus Ace Racing Edition. OPPO Reno 8 Pro + 5G. vivo S15 Pro. realme GT Neo 3. Redmi Note 11T Pro+. Redmi K50. OPPO K10 5G. Redmi Note 11T Pro. J’habite S15.

Qualcomm présente le Snapdragon 8 Gen2 : nouvelle architecture et 10% de puissance en plus