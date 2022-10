La transparence adaptative ne vient pas réellement sur les anciens AirPod malgré le réglage bêta d’iOS 16.1

La semaine dernière, une histoire étrange est apparue sur Reddit lorsque les utilisateurs originaux d’AirPods Pro ont remarqué que la dernière version bêta d’iOS 16.1 avait ajouté la transparence adaptative au modèle de première génération. Comme nous l’avions spéculé à l’époque, cela semble être un bug et il semble que la prochaine version bêta d’iOS 16.1 supprimera complètement la bascule de l’application Paramètres.

Le mode transparence est une fonctionnalité disponible dans les AirPods Pro et AirPods Max qui utilise les microphones intégrés pour permettre aux utilisateurs d’entendre le monde qui les entoure sans avoir à retirer les écouteurs. Les nouveaux AirPods Pro 2 étendent cette fonctionnalité avec une nouvelle fonctionnalité de mode de transparence adaptative.

Selon Apple, Adaptive Transparency dans AirPods Pro 2 utilise la nouvelle puce H2 (qui n’est disponible dans aucun autre AirPod) pour « minimiser l’intensité des bruits forts comme les sirènes ou les outils électriques ».

Le mode Transparence permet aux auditeurs de rester connectés et conscients du monde qui les entoure. Désormais, Adaptive Transparency pousse encore plus loin cette fonctionnalité très appréciée des clients. La puissante puce H2 permet un traitement sur l’appareil, ce qui réduit les bruits ambiants forts – comme une sirène de véhicule qui passe, des outils de construction ou même des haut-parleurs lors d’un concert – pour une écoute quotidienne plus confortable.