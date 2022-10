Ce sera le Galaxy A14 le plus vendu de Samsung : comme un S22 Ultra mais abordable

Évidemment, les distances doivent être comblées, mais il semble que les lignes de conception du Galaxy S22 Ultra s’étendront également à la gamme la moins chère de Samsung.

Il semble que les gars de Samsung veuillent continuer à façonner l’avenir de leur galaxie de smartphones très bientôt, avant même la fin d’un exercice 2022 pour lequel ils ont déjà vendu le poisson, mais nous laissant ainsi les belles surprises de certains Galaxy S23 qu’ils jettent déjà un coup d’œil, et heureusement ils verront comment l’écran d’un produit phare de suite est aplati.

En tout cas, ici, nous sommes venus parler de best-sellers et nous savons déjà que les téléphones mobiles qui se vendent le plus ne sont pas parmi les meilleurs de l’industrie, donc Samsung nous montre également à l’avance un hypothétique Galaxy A14 (2023) qui héritent des lignes de design du S22 Ultra permettant au géant sud-coréen de renouveler une coupe de base indispensable pour augmenter ses parts de marché à l’échelle mondiale.

Ainsi, comme nous l’ont présenté il y a quelques heures les confrères de GizNext, la nouvelle entrée de gamme de la galaxie Samsung aura un design reconnaissable, avec des lignes très épurées et un dos dans lequel se détachent ses trois caméras situées verticalement dans des cercles indépendants, sans énorme bosses ou aigus pour mettre en évidence une photographie mobile sans importance dans cette gamme de prix.

Les différences évidentes entre un téléphone phare et un téléphone de base sont perceptibles, car le design est similaire n’empêchera pas les matériaux dans ce cas d’être en plastique et que l’avant a un design avec une encoche en forme de « U », assez petit mais qui brise l’harmonie dans la partie centrale du cadre supérieur.

Ce sera la surprise la plus positive du Samsung Galaxy S23 Ultra

Oui, par rapport au Galaxy A13 actuel, quelques améliorations sont à noter, comme l’optimisation des bords de l’écran ou la construction plus fine, simplifiant la fourniture d’appareils photo qui passent de 4 à 3, faisant sûrement l’impasse sur certains des capteurs de témoignage, ou la profondeur ou la macro qui arrivent généralement avec 5 ou 2 mégapixels et des fonctions dispensables.

De son côté, le lecteur d’empreintes digitales restera sur le côté, dans la position qui me convient le mieux tant qu’il n’est pas intégré à l’écran, tandis que la connectique reprendra également avec un USB type-C et l’audio-jack de 3,5 millimètres pour un casque qui n’est déjà que dans les gammes basses.

À quoi ressemblera le futur Galaxy A14, le renouvellement du mobile le plus abordable de Samsung

En ce qui concerne le matériel, les sources n’ont pas révélé trop de détails, même si l’écran devrait être du type Infinity-U IPS LCD avec 6,8 pouces et une résolution FHD +, comme nous l’avons dit dans une taille plus optimisée de seulement 167,7 x 78,7 x 9,3 millimètres .

Ni le chipset ni la capacité d’une batterie ne sont connus, ce qui sera sûrement généreux, puisque ce type de terminal demande toujours une autonomie supérieure à la moyenne pour convaincre ses utilisateurs potentiels, peu exigeants mais qui souhaitent que l’appareil soit laissé sans surveillance pendant aussi longtemps que possible. En fait, le Galaxy A13 qu’il remplace disposait déjà de 5 000 mAh.

Les mémoires devraient commencer à partir de 4 Go de RAM, le modèle précédent avait une base de 3 Go, avec un stockage extensible via microSD qui commencerait à partir de 32 ou 64 Go.

Veremos si además Samsung se atreve con la conectividad 5G para empezar a democratizarla, aunque para ello tendremos que esperar al anuncio oficial por parte del gigante surcoreano, que en este caso se producirá en cualquier momento en una nota de prensa y sin anuncios previos.. . Nous serons attentifs!

