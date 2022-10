YouTube veut vous facturer pour regarder des vidéos 4K

Le nouveau YouTube vous obligera à payer si vous souhaitez lire des vidéos à la plus haute résolution disponible.

Le déluge d’avis pour vous abonner à YouTube Premium ne semble pas suffisant pour Google. Désormais, la société semble avoir l’intention d’aller plus loin et de commencer à bloquer certaines de ses fonctions après l’abonnement payant de la plateforme, à commencer par la possibilité de lire des vidéos en résolution 4K.

Cela a été suggéré par plusieurs utilisateurs de la plate-forme, qui via Reddit ont signalé ce nouveau détail qui est apparu dans l’application mobile YouTube, et qui les empêche de lire des vidéos à la plus haute résolution disponible, à moins que l’utilisateur n’ait avec un YouTube actif Abonnement premium.

Les vidéos 4K pourraient bientôt être une fonctionnalité exclusive YouTube Premium

Actuellement, seul un nombre très limité de YouTubers voient cette fonctionnalité, et il faudra probablement un certain temps pour qu’elle atteigne un public plus large (si YouTube décide de la déployer à terme). Grâce aux captures d’écran partagées, vous pouvez voir comment le menu de sélection de résolution de YouTube a été mis à jour afin que la résolution 4K nécessite un abonnement YouTube Premium actif.

Sans abonnement, il ne serait possible de regarder des vidéos YouTube qu’avec une résolution maximale de 1440p.

Bien que YouTube n’ait pas révélé ses plans à cet égard, la vérité est que Google ne serait pas la première entreprise à prendre une telle décision. Des plateformes comme Netflix ont déjà limité le contenu en pleine résolution aux abonnés de leurs forfaits les plus chers pendant des années.

En cualquier caso, si algo parece claro es que YouTube está buscando diferentes formas de potenciar sus ingresos, ya sea a través del bloqueo de algunas funciones clásicas tras una suscripción de pago, o aumentando de manera considerable el número de anuncios que aparecen antes de reproducir une vidéo.