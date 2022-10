Votre grande pause : ces écouteurs Samsung à la pointe de la technologie touchent le fond dans cette couleur magnifique

Obtenez des écouteurs sans fil spectaculaires de Samsung avec suppression active du bruit au prix le moins cher de son histoire.

Si vous cherchiez depuis un certain temps de bons écouteurs sans fil, mais que vous n’aviez pas encore osé les acheter, il existe sur le marché une alternative désormais à portée de main. Il s’agit des Samsung Galaxy Buds Live, l’un des meilleurs écouteurs Bluetooth de Samsung, qui peut désormais être à vous pour seulement 66 euros sur Amazon. Bien sûr, ils n’atteignent le fond que dans la belle couleur blanche.

Les Galaxy Buds Live sont des écouteurs avec un design distinctif, une excellente qualité sonore et une suppression active du bruit pour que le monde extérieur ne vous dérange pas. Si vous utilisez le boîtier de charge, vous aurez jusqu’à 21 heures d’autonomie sur une seule charge. En général, la qualité de ces casques en vente est plus qu’assurée.

Bien qu’ils soient sur le marché depuis un moment, il ne faut pas oublier que le prix d’origine de ces écouteurs est de 179,90 euros, la baisse est donc considérable. De plus, Amazon est le magasin où vous pouvez les acheter moins cher. Par exemple, sur le site Web de Samsung, ils ne descendent qu’à 119,90 euros, tandis que chez PcComponentes, ils descendent à 78,50 euros. Autre avantage, si vous avez Amazon Prime, vous les recevrez chez vous le lendemain, avec un long délai de retour de 30 jours.

Samsung Galaxy Buds en direct

Si nous vous disons que ces écouteurs s’appellent Samsung Galaxy Buds Live, peut-être que leur nom ne vous dit rien. Cependant, vous les reconnaîtrez peut-être rapidement si nous précisons qu’il s’agit des écouteurs en forme de haricot de Samsung. Grâce à cette forme particulière, les Galaxy Buds Live s’adaptent parfaitement et confortablement à votre oreille pour que vous puissiez les porter pendant des heures. L’étui de chargement est également confortable, qui se glisse parfaitement dans n’importe quelle poche.

Ces écouteurs montent des pilotes dynamiques de 12 millimètres qui, associés au son signature AKG, signent une expérience audio de haute qualité. Que ce soit pour la musique, les podcasts, les jeux vidéo ou les séries, les Samsung Galaxy Buds Live sonnent très, très bien. À cela, nous ajoutons le bon travail que fait son annulation active du bruit, qui fait taire le bruit de l’extérieur et nous permet d’entendre le son avec tous les détails.

Une autre section importante de ces écouteurs est leur autonomie. Chaque écouteur monte une batterie de 60 mAh, ce qui leur permet de vous offrir 6 heures de musique sur une seule charge. Lorsqu’il est épuisé, vous pouvez les stocker dans le boîtier de charge, avec une batterie de 472 mAh qui peut prolonger l’autonomie jusqu’à 21 heures de lecture au total. Comme toujours, la durée finale dépend de l’utilisation de chaque utilisateur. Par exemple, si vous utilisez la suppression active du bruit, l’autonomie sera moindre.

Les Samsung Galaxy Buds Live sont largement compatibles avec d’autres appareils, vous pouvez les connecter rapidement à votre mobile, ordinateur ou tablette via Bluetooth 5.1. Il est important que vous sachiez qu’ils ont des commandes tactiles, qui vous aideront à sauter des chansons, à accepter un appel ou à mettre en pause la lecture sans sortir votre téléphone portable de votre poche. Grâce aux capteurs de proximité, la musique se met automatiquement en pause et reprend la lecture lorsque vous retirez et rallumez le casque.

En bref, ces Samsung Galaxy Buds Live ont tout ce dont vous avez besoin, en accordant une importance particulière à la grande qualité sonore qu’ils offrent. N’oubliez pas que maintenant ils peuvent être à vous pour seulement 66 euros sur Amazon, n’attendez pas qu’ils augmentent à nouveau.

