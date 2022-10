Cette application pour avoir l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro sur Android a été téléchargée plus d’un million de fois

Une application Android qui émule le comportement de Dynamic Island d’iOS 16 a déjà franchi une étape très importante dans le Play Store et dans certains référentiels de confiance de fichiers APK.

Il y a quelque temps, l’île dynamique d’iOS a été présentée dans le cadre des nouveautés d’iOS 16. Depuis que cela s’est produit, et comme d’habitude, chaque fois qu’Apple présente une nouvelle fonction intéressante, de nombreux utilisateurs en deviennent obsédés, qu’ils soient de l’écosystème de ceux de Cupertino ou pas.

Cette fonction a déjà donné beaucoup à dire. En premier lieu, des fabricants comme Xiaomi se sont demandé si les utilisateurs le voulaient vraiment (bien qu’ils l’aient ensuite cloné). Cette nouvelle fonctionnalité continue cependant de faire parler. En fait, d’Android Police vient la nouvelle qu’une application qui met Dynamic Island sur Android a déjà été téléchargée plus d’un million de fois.

dynamicSpot, c’est ainsi que s’appelle la réponse d’Android à Apple

L’énorme communauté de développeurs Android s’est lancée en masse pour produire des clones de la nouvelle fonctionnalité d’Apple, mais celle appelée dynamicSpot a été celle qui a le plus retenu l’attention des utilisateurs. Il fut aussi l’un des premiers à faire irruption sur la scène.

Précisément à cause de ce fait, dynamicSpot avait pas mal de choses à améliorer lorsque les principaux examinateurs ont mis la main dessus. Eh bien, il semble que les responsables soient aussi bons à l’écoute qu’à la programmation, puisqu’ils ont aplani les principales critiques et que maintenant tout le monde vante leurs mérites.

Le succès, en tout cas, est incontestable : plus d’un million de téléchargements dans le Play Store et dans le top 10 d’un référentiel aussi important qu’APKMirror. Si les chiffres peuvent être utilisés comme indication de quoi que ce soit, ils signifient au moins que les utilisateurs d’Android sont très curieux de savoir comment cela fonctionne et à quoi ressemblerait cette fonctionnalité sur nos téléphones.

Bien sûr, c’est un moyen de retourner l’espace sur l’écran pour loger la caméra frontale, par exemple. Pour l’instant, il semble que les encoches et ces trous vont rester avec nous pendant longtemps, car les caméras sous l’écran ne sont pas encore matures bien qu’elles soient une bonne idée.