90 Hz, 5 000 mAh et Android 12 : c’est le mobile Samsung le plus vendu du moment

Il a déjà plus d’un an, mais ce mois-ci, il se vend plus que quiconque au siège coréen.

Samsung se démarque dans le catalogue des terminaux Android milieu de gamme depuis quelques années comme jamais auparavant. C’est pourquoi l’un des Galaxy les moins chers à ce jour s’est positionné comme le meilleur vendeur sur Amazon au cours du mois dernier. Ce n’est autre que le Samsung Galaxy A22 5G, dont le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne a surpassé d’autres de la maison comme le Galaxy A53 5G ou le Galaxy M13 récemment lancé.

Et c’est normal qu’il ait pris les devants, puisqu’on parle d’un terminal, majoritairement pas cher, et d’autre part aux performances acceptables pour la grande majorité des acheteurs de smartphones low-cost. Ce Galaxy A22 5G possède un écran géant, une batterie très longue durée et récemment mis à jour vers Android 12.

Samsung Galaxy A22 5G (4/128 Go)

Si vous voulez dépenser peu pour un Samsung, c’est le vôtre

C’est l’un des mobiles de la famille Galaxy A que la plupart du public aime le plus. Et ce n’est déjà pas seulement parce qu’il est bon marché, mais parce qu’il est l’un des plus chers de la série Redmi Note de Xiaomi. Le Galaxy A22 5G est un mobile de milieu de gamme avec un corps de 9 mm d’épaisseur fini en plastique et un poids de 203 grammes. C’est un terminal robuste, cela se remarque lorsque vous le décrochez, mais pour cette raison, la sensation dans la main est meilleure.

Il dispose d’un magnifique écran Full HD+ IPS de 6,6″, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un verre incurvé 2,5D résistant aux rayures. Nous avons également des haut-parleurs stéréo à haut volume ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté droit de l’appareil. l’encoche de type sur son écran cache la caméra selfie de 8 MP qui fonctionne plutôt bien.

Je recommande votre achat en tant que mobile pour travailler.

À l’intérieur, il cache la puissance et la stabilité du MediaTek Dimensity 700 7 nm qui fonctionne à 2,2 GHz et est accompagné de la puce graphique ARM Mali-G57. Ses performances sont les meilleures que l’on attend d’un terminal aussi bon marché, et avec ses 4 Go de RAM, il vole avec la mémoire interne de 128 Go extensible avec des cartes micro SD.

À l’arrière, nous avons le triple appareil photo Samsung de 48 MP avec un objectif grand angle de 5 MP et un objectif portrait de 5 MP. Malgré son petit prix, les résultats avec un bon éclairage sont à un niveau élevé. Bien sûr, une fois la lumière tombée, nous commencerons à avoir des problèmes de qualité. Mais même ainsi, nous pouvons enregistrer des vidéos en 4K et au ralenti à 120 ips.

Samsung Galaxy A22 5G (4/128 Go)

La batterie de ce Galaxy A22 5G est de 5 000 mAh et nous avons vérifié qu’elle peut nous offrir entre 8 et 9 heures de temps d’écran. Nous avons une charge rapide à 15 W, dans 1h30 plus ou moins nous l’aurons à 100%. Quant à la section connectivité, nous avons 5G, NFC, port casque, Dual SIM, Bluetooth 5.0, WiFi 5 et GPS. Une excellente référence pour ceux qui veulent un terminal mis à jour, avec une très bonne batterie et pas cher.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.