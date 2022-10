Puissance en abondance : tous les téléphones portables avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que vous pouvez acheter

Si vous recherchez une puissance extrême dans votre prochain terminal, vous la trouverez en toute sécurité dans ces mobiles avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 comme processeur.

En mai 2022, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a été présenté, le processeur le plus puissant du monde Android à l’heure actuelle. Si vous voulez une puissance extrême dans votre nouveau terminal, dans ce guide, nous rassemblons tous les mobiles avec des cerveaux Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que vous pouvez actuellement acheter.

En plus d’offrir des performances brutales lors de l’exécution de n’importe quelle tâche, ce processeur permet également la connectivité 5G et l’enregistrement vidéo en résolution 8K. De nombreux fabricants ont été encouragés à utiliser cette puce dans leurs nouveaux smartphones, même si tous n’ont pas atteint le marché européen. Ensuite, nous vous indiquons les principales caractéristiques et les prix des téléphones avec Snapdragon 8+ Gen 1 disponibles à l’achat.

L’ASUS Zenfone 9 est une petite bête, idéale si vous aimez les téléphones compacts et maniables. Comme vous le savez déjà, le processeur qui lui donne la puissance est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui lui permet de réaliser n’importe quelle activité avec une grande facilité. Il peut être accompagné de 8 Go ou 16 Go de RAM, tandis que le stockage interne peut être de 128 Go ou 256 Go.

En plus du processeur, la grande caractéristique de cet ASUS Zenfone 9 est qu’il a de petites dimensions et un poids de seulement 169 grammes, ce qui le rend facile à utiliser d’une seule main. Quant à l’écran, il est de technologie AMOLED, il a une taille de 5,9 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, c’est un écran qui a un très bon comportement en tout point.

Le smartphone ASUS se démarque également grandement par ses performances en photographie et en vidéo. Il y a deux caméras à l’arrière (principale 50 MP et ultra grand angle 12 MP), tandis que la caméra frontale est de 12 MP. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, la résolution la plus élevée disponible est de 8K à 24 ips, avec une excellente stabilisation d’image.

La batterie de ce terminal est de 4 300 mAh et tient une journée et demie en utilisation légère, avec une charge rapide de 30W. L’ASUS Zenfone 9 est disponible en trois configurations de mémoire différentes : 8 Go + 128 Go (829 €), 8 Go + 256 Go (879 €) et 12 Go + 256 Go (929 €). Actuellement, vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique officielle ASUS.

Motorola Edge 30 Ultra

Le roi du catalogue mobile de Motorola est le Motorola Edge 30 Ultra, qui peut se vanter d’être le premier modèle doté d’un appareil photo de 200 mégapixels. Avant d’aborder le sujet de la photographie, il faut mentionner que le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 fonctionne sous son châssis. En voyant ce qu’est son cerveau, vous pouvez vous attendre à des performances spectaculaires de cet Edge 30 Ultra.

Un autre des grands atouts de ce modèle est l’écran poLED de 6,67 pouces, la résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels) et le taux de rafraîchissement de 144 hertz, car il fournit des images de haute qualité. C’est sur cette façade que se trouve le lecteur d’empreintes digitales, vous permettant ainsi de déverrouiller rapidement le terminal.

Le Motorola Edge 30 Ultra brille surtout en photographie, puisqu’il est le premier mobile à s’équiper d’un appareil photo de 200 mégapixels. En voyant cette qualité, vous pouvez vous attendre à des images de haute qualité. À l’arrière se trouvent un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif optique à deux grossissements, tandis que la caméra frontale est de 60 mégapixels. Le point culminant final est la batterie de 4 610 mAh avec une charge rapide de 125 W et une charge sans fil de 50 W.

Ce mobile Motorola haut de gamme a un prix public conseillé de 899 euros dans la seule version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, vous pouvez choisir entre le modèle blanc ou noir. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique Motorola.

OnePlus 10T

Parmi les téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que vous pouvez actuellement acheter se trouve le OnePlus 10T 5G. Que vous parliez sur WhatsApp, que vous consultiez Instagram ou que vous jouiez aux jeux les plus avancés, vous pouvez le faire sans aucun problème, car ce mobile OnePlus a beaucoup de puissance.

La qualité se reflète également dans son écran AMOLED de 6,7 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. En bon smartphone haut de gamme, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur l’écran. De plus, le travail du double haut-parleur stéréo est également très bon, comme nous vous le disions dans les premières impressions du OnePlus 10T.

La triple caméra arrière du terminal est dirigée par un objectif Sony IMX766 de 50 MP, tandis que la caméra frontale est de 16 MP. De manière générale, vous pouvez vous attendre à de bonnes images de cet équipement photo. De plus, la batterie de 4 800 mAh atteindra la journée d’autonomie sans problème, avec une compatibilité avec une charge rapide brutale de 150 W.

Vous pouvez acheter le OnePlus 10T 5G dans deux configurations de mémoire différentes : celle avec 8 Go de RAM et 128 Go est au prix de 719 euros, tandis que celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire monte à 819 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et sur la boutique en ligne OnePlus.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Le mobile le plus spécial de tous ceux qui ont un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 est le Samsung Galaxy Z Flip 4. C’est un mobile pliable, comme ceux que nous utilisions il y a des années. Bien qu’il s’agisse d’un modèle compact lorsqu’on le referme, ce Galaxy Z Flip 4 est une sacrée bête grâce à la puce qu’il équipe. Attaquez-vous à des tâches légères ou lourdes, les performances sont exceptionnelles.

En plus de son design original, le Galaxy Z Flip 4 est un terminal très confortable lorsque nous l’utilisons. Il a une épaisseur de seulement 6,9 millimètres, tandis que le poids reste à 187 grammes. Lorsqu’on le déplie, on retrouve un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’après notre analyse du Samsung Galaxy Z Flip 4, c’est un écran qui répond parfaitement en toute situation.

Il y a deux caméras que le terminal a à l’arrière, un capteur principal de 12 MP et un capteur ultra grand angle de 12 MP. En revanche, l’autonomie est le maillon le plus faible de ce terminal, puisque la batterie de 3 700 mAh ne dépasse pas la journée d’utilisation. La charge rapide est de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser celui que vous avez déjà à la maison ou acheter le chargeur officiel Samsung 25W disponible sur Amazon.

Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Z Flip 4 5G en trois versions différentes : 8 Go/128 Go pour 1 099 euros, 8 Go/256 Go pour 1 159 euros ou 8 Go/512 Go pour 1 279 euros. Vous pouvez acheter ce terminal sur Amazon, chez El Corte Inglés, chez PcComponentes et dans la boutique Samsung.

Nubie Rouge Magique 7S Pro

En revanche, si ce que vous recherchez est un mobile de jeu à puissance maximale, le Nubia RedMagic 7S Pro est un achat plus que réussi. Vu que son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et qu’il peut avoir jusqu’à 18 Go de RAM, il ne fait aucun doute que le comportement du terminal sera impressionnant dans n’importe quelle application.

L’expérience de jeu sera également excellente grâce à l’écran AMOLED de 6,8 pouces, à la résolution Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile est de 960 hertz, vous pouvez donc vous attendre à une réponse extrêmement rapide. Lors de la prise de vue, il est préférable d’utiliser la caméra arrière de 64 MP, bien que le Nubia ne soit pas un mobile spécialement axé sur la photographie.

L’autonomie de ce RedMagic 7S Pro est de 5 000 mAh, il tiendra donc toute la journée sans passer par le chargeur si vous ne l’utilisez pas lors de longs jeux vidéo. Ce qui est impressionnant, c’est qu’il prend en charge une charge rapide de 125 W, en quelques minutes seulement, il sera complètement chargé. Il est en vente sur Amazon, au prix de 1 179 euros dans le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Samsung Galaxy ZFold 4

Un autre mobile doté du processeur Android le plus puissant est le Samsung Galaxy Z Fold 4, un autre des modèles pliables de Samsung. Il dispose de 12 Go de RAM, vous pouvez donc déjà imaginer qu’avec ce terminal, vous pouvez exécuter n’importe quelle application sans complications. Vous devez garder à l’esprit, oui, qu’il s’agit d’un mobile assez lourd (263 grammes), ce qui affectera pleinement l’expérience utilisateur.

Il y a deux écrans que vous pouvez utiliser dans le terminal. D’une part, nous avons l’écran interne de 7,6 pouces, une résolution de 2716 x 1812 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autre part, il y a l’écran externe de la technologie AMOLED, une taille de 6,2 pouces et une résolution de 2316 x 904 pixels.

Avec le Samsung Galaxy Z Fold 4, vous pouvez également prendre de très bonnes photos, notamment avec la caméra arrière de 50 MP. La batterie de 4 400 mAh assure l’autonomie de la journée, avec une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée. Le chargeur n’est pas non plus inclus dans ce mobile Samsung.

Si vous choisissez la version 12 Go + 256 Go, elle est au prix de 1 799 euros. Une autre option consiste à acheter le 12 Go + 512 Go, qui monte à 1 919 euros. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est en vente sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés et dans la boutique Samsung, où vous pouvez le trouver avec des remises occasionnelles.

