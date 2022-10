Les téléphones Redmi avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter

Nous analysons le catalogue mobile Redmi pour sélectionner les modèles avec le meilleur appareil photo que vous pouvez actuellement acheter.

Le catalogue mobile Redmi devient plus complet, c’est pourquoi dans ce guide, nous nous y plongeons pour sélectionner les modèles avec le meilleur appareil photo de la firme que vous pouvez acheter en 2022 et faciliter votre recherche. Si vous attachez une grande importance à la partie photographique, ce guide vous intéresse tout particulièrement.

Avec ces mobiles Redmi, de bonnes photos sont garanties, surtout lorsque vous utilisez leur appareil photo principal. De plus, une autre des caractéristiques des terminaux de la marque est qu’ils ont des prix abordables, tous sont actuellement inférieurs à 400 euros. Comme pour les mobiles Xiaomi, ceux de Redmi ont une excellente relation entre la qualité et le prix, vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Téléphones Redmi avec un meilleur appareil photo

L’appareil photo est l’une des sections les plus importantes d’un téléphone mobile, ce composant qui nous permet de capturer des photos et des vidéos en appuyant simplement sur un bouton. Les téléphones Redmi avec le meilleur appareil photo que nous avons sélectionné se caractérisent par plusieurs objectifs à l’arrière, avec une caméra frontale pour les selfies. De plus, certains d’entre eux enregistrent des vidéos même en 4K.

Il y a 4 smartphones avec le meilleur appareil photo que nous avons sélectionné parmi tous ceux fabriqués par Redmi. En plus des spécifications de ses caméras, nous parlons également du reste des fonctionnalités qui se démarquent dans sa fiche technique et ses prix.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, l’appareil photo principal de ce terminal est de 108 mégapixels et, lorsque la lumière est là, il obtient des photos de haute qualité avec une large plage dynamique. Il est accompagné au dos d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP.

Correct est sa caméra frontale de 16 mégapixels, qui capture des selfies de qualité dans des environnements bien éclairés. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, il peut s’agir d’une résolution Full HD à 30 ips. Malgré cette limitation, la caméra principale obtient des vidéos de bonne qualité.

Ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est un achat judicieux en raison de la bonne qualité de fabrication et des bonnes images offertes par son écran AMOLED de 6,67 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, sa batterie de 5 000 mAh peut offrir deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. À cela, nous ajoutons la charge rapide de 67 W, qui charge la batterie à 100 % en un peu plus d’une demi-heure.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible en deux versions : une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 369,99 euros, et une autre avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 379,99 euros. Les prix des deux versions baissent déjà dans des magasins comme Amazon, dans PcComponentes et dans la boutique officielle Xiaomi.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Parmi les meilleurs téléphones Redmi avec le meilleur appareil photo se trouve le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Ce n’est pas une surprise, car il partage un système photographique avec le modèle que nous avons précédemment commenté. De cette façon, il dispose d’un appareil photo principal de 108 MP qui prend les meilleures photos, surtout lorsque la lumière est bonne. A côté, vous pouvez également utiliser un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, de qualité inférieure.

Si on le retourne, on trouve un trou en haut de l’écran. C’est là que se trouve la caméra frontale de 16 MP, correcte lors de la prise de photos. La différence entre le modèle Redmi Note 11 Pro + avec le Redmi Note 11 Pro est que le premier peut enregistrer des vidéos en résolution 4K à 30 ips.

Avec le processeur MediaTek Dimensity 920, avec ce smartphone, vous pouvez effectuer toutes les tâches dont vous avez besoin, même les plus lourdes. De plus, sa batterie de 4 500 mAh supporte une charge rapide brutale de 120W, elle se rechargera en moins d’une demi-heure. En ce qui concerne l’écran, il possède les meilleures caractéristiques : la technologie AMOLED, une grande taille de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G a un prix de vente conseillé de 399,99 euros dans la version 6 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 449,99 euros. Les deux modèles sont déjà moins chers sur Amazon, sur PcComponentes et sur la boutique Xiaomi.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 11S

Si vous recherchez un mobile d’un bon rapport qualité-prix, c’est le Xiaomi Redmi Note 11S. Il est surprenant que, pour un peu plus de 200 euros, ce smartphone propose une fiche technique aussi complète. À commencer par son système de caméra, il est mené par un objectif principal de 108 MP qui prend de très bonnes photos. A côté se trouvent un capteur ultra grand angle de 8 MP et deux capteurs secondaires de 2 MP.

La caméra selfie du terminal est de 13 MP et est située dans le trou de l’écran, un élément qui ne nous dérange pas du tout lorsque nous utilisons le mobile pour d’autres tâches. En général, cet appareil photo fait du bon travail. Si vous êtes intéressé par l’enregistrement vidéo, la meilleure résolution disponible est la Full HD à 30 ips.

Le Xiaomi Redmi Note 11S fait partie de nos recommandations pour un peu plus de 200 euros.

Bien qu’il s’agisse d’un mobile bon marché, ce Redmi Note 11S dispose d’un écran AMOLED 90 hertz qui fournit de bonnes images et d’un processeur MediaTek Helio G96 qui offre de bonnes performances. Une autre de ses grandes caractéristiques est la batterie de 5 000 mAh, qui n’aura aucun problème à dépasser la journée d’autonomie en utilisation normale, et qui est compatible avec une charge rapide de 33 W.

Quant au prix du Redmi Note 11S, il est de 249,99 euros dans le modèle 4 Go + 64 Go et de 279,99 euros dans le modèle 6 Go + 128 Go. La meilleure chose est qu’il est le protagoniste d’offres intéressantes, même à l’occasion, il est possible d’acheter la configuration supérieure pour environ 200 euros. Il est en vente dans les magasins les plus importants, tels que El Corte Inglés, Amazon et le site Web de Xiaomi.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11

Enfin, si vous souhaitez profiter de bonnes images avec un budget inférieur à 200 euros, vous devriez vous tourner vers le Xiaomi Redmi Note 11. Il y a quatre caméras à l’arrière, même si celle qui se démarque le plus est la caméra principale de Samsung. JN1 Résolution de 50 mégapixels. Lorsque la lumière accompagne, avec ce capteur, vous pouvez prendre des photos avec une excellente résolution.

La caméra frontale de ce smartphone est de 8 MP et on pourrait dire que sa qualité est tout simplement correcte. L’enregistrement vidéo, en revanche, peut être effectué en résolution Full HD à un maximum de 30 images par seconde. Vous pouvez voir les vidéos avec une bonne qualité sur l’écran AMOLED de 6,43 pouces, la résolution Full HD + et le taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le processeur qui lui donne de la puissance est le Qualcomm Snapdragon 680, avec de très bonnes performances dans les tâches quotidiennes. De plus, la batterie de 5 000 mAh peut atteindre deux jours d’autonomie. Il faudra environ une heure pour charger à l’aide du chargeur 33W inclus dans la boîte. Si ce terminal vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ses performances dans notre analyse du Xiaomi Redmi Note 11.

Lors de l’achat, vous pouvez le trouver sur Amazon, dans PcComponentes, dans El Corte Inglés et dans la boutique officielle Xiaomi. Dans chacun d’eux, il a déjà des remises qui vous permettront de l’acheter moins cher.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11

Quel est le mobile Redmi avec le meilleur appareil photo ?

Le mobile Redmi avec le meilleur appareil photo est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Il peut capturer des photos de haute qualité avec son appareil photo principal de 108 mégapixels et également enregistrer des vidéos 4K à 30 ips. Pour les photos et les vidéos, c’est le meilleur Redmi que vous puissiez choisir. De plus, il gaspille également de l’énergie, dispose d’un bon écran et d’une autonomie étendue avec une charge ultra-rapide.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

