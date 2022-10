Raisons de ne pas acheter le nouvel Echo Dot 5 (pour l’instant)

Je vous recommande soit d’attendre une baisse de prix, soit d’opter pour le modèle haut de gamme de la 4ème génération.

Amazon a présenté cette semaine le nouveau haut-parleur intelligent qui concurrencerait férocement sa version précédente. L’Echo Dot de 5ème génération ne change pas grand chose a priori, si ce n’est un des coloris disponibles (bleu) qui devient bleu marine. Au lieu de cela, mon objectif avec cet article est de vous donner les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter cet Echo Dot 5, du moins pour le moment, car il existe d’autres meilleures options pour un prix très similaire.

Tout d’abord, je voudrais faire un test général de ce que comporte le nouvel Echo Dot 5. Cet appareil arrive avec une forme arrondie tracée à celle de l’Echo Dot 4, avec un maillage résistant couvrant presque tout le haut-parleur et avec le physique contrôle le volume, le microphone et Alexa en haut. De la même manière nous avons un port Jack 3,5 mm, ainsi que son connecteur pour le courant.

EchoDot 5

Cependant, à l’intérieur du changement vient : il monte un puissant haut-parleur de 1,73 pouces avec un poids total de 340 grammes. Si nous nous souvenons, l’Echo Dot 4 montait un pilote de 1,6 pouces et pesait 338 grammes. Cette taille de pilote accrue nous permet d’augmenter le volume du haut-parleur à un niveau supérieur, rien de plus. Et pour ça on paiera 59,99 euros que ça coûte au départ ?

La meilleure alternative à l’Echo Dot 5 est à la maison

Si nous regardons en arrière, nous verrons qu’Amazon propose toujours deux options en ce qui concerne les haut-parleurs Echo. L’un d’eux est l’Echo et l’autre est le plus petit Echo Dot. Dans la 4ème génération récemment passée, nous avons le haut-parleur Echo 4, qui a récemment un prix très proche de celui du nouvel Echo Dot 5, mais étant un appareil sonore beaucoup plus puissant et plus riche.

Echo 4 + Ampoule Philips Hue

En ce moment, vous pouvez l’obtenir, avec une ampoule Philips Hue en cadeau, pour seulement 64,99 euros, soit 5 euros de plus que le prix actuel de l’Echo Dot 5. Mais pour vous faire comprendre, je vais mettre ensemble un petit tableau avec les caractéristiques les plus marquantes de chacune de ces enceintes.

Comparaison Echo Dot 5 vs. écho 4 spécifications EchoDot 5 écho 4 Dimensions 10x10x8.9cm 14,4 x 14,4 x 13,3 cm Poids 340 grammes 970 grammes haut-parleurs intégrés Un média de 1,73″ Woofer 3″ et 2 tweeters 0,8″ ports Sortie 3,5 mm Entrée et sortie 3,5 mm Technologie Dolby Stéréo Audio Dolby Prix 59,99 € 99,99 € 64,99 €

Cela semble très simple dans le tableau, non ? Pour 5 euros de plus, vous pouvez avoir l’un des haut-parleurs qui, aujourd’hui, est placé au-dessus de tout dans le panorama des haut-parleurs avec un assistant virtuel (jusqu’à ce que l’attendu Echo 5 soit présenté). Comme vous le savez bien, cet Echo 4 peut être utilisé comme une enceinte Bluetooth classique, comme une enceinte intelligente grâce à Alexa et sa connexion WiFi 5, et comme un lien entre les appareils connectés à votre réseau WiFi domestique et votre voix, pour emporter chez vous l’automatisation à un autre niveau.

Echo 4 + Ampoule Philips Hue

Il est peut-être temps de profiter des prix de la génération précédente jusqu’au moment où l’Echo Dot 5 baisse considérablement de prix. Nous pourrions voir une vente lors des offres exclusives Prime les 11 et 12 octobre, mais nous ne pouvons pas le savoir avant le jour venu.

