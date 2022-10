Ne la jetez pas tout de suite : pour pouvoir continuer à utiliser votre manette Stadia après la fermeture de la plateforme

Le contrôleur Google Stadia peut toujours être utilisé pour jouer à certains jeux après la fermeture de la plateforme.

C’est, sans aucun doute, l’une des nouveautés de l’année : Google Stadia va fermer ses portes en janvier 2023, et restituera tout l’argent dépensé par les utilisateurs en matériel, sans qu’ils aient à le restituer. Il en sera de même avec les jeux.

La fermeture de Stadia a généré de nombreux doutes chez les personnes qui ont utilisé le service à l’occasion. L’un des plus fréquents est ce qui se passera à partir du 18 janvier avec la commande de Google Stadia.

Et, bien que Google ne se soit pas prononcé sur le sujet, on sait que, heureusement, cela ne deviendra pas un joli presse-papier. Du moins pas dans un premier temps, car il sera toujours possible de l’utiliser dans certaines situations.

Toutes les façons de continuer à utiliser la manette Stadia après la fermeture du service

De nombreux utilisateurs de Stadia ont demandé à Google « d’ouvrir » le Bluetooth intégré du contrôleur, afin qu’ils puissent l’utiliser comme télécommande multiplateforme une fois que le service cesse de fonctionner. Cependant, pour le moment, la marque n’a pas commenté la question, bien que sur la page du produit, il soit précisé que la connectivité Bluetooth complète peut être activée via une mise à jour du firmware.

Google Stadia est mort : vive Stadia

Cependant, cela n’indique pas que le contrôleur Stadia deviendra complètement inutile. Depuis sa création, il est possible d’utiliser la manette Stadia reliée par câble à un ordinateur Windows. Il vous suffit de connecter le contrôleur USB à l’ordinateur, et il l’identifiera comme une télécommande que vous pouvez utiliser pour jouer à la plupart des jeux, bien qu’avec certaines limitations qui ne seraient pas présentes dans d’autres contrôleurs 100 % compatibles.

Mais ce n’est pas tout. Il y a quelque temps, le développeur Parth Shah a créé un outil qui vous permet d’utiliser le contrôleur Google Stadia sur Windows sans fil, en utilisant un smartphone Android comme « client ».

Télécharger Stadia sans fil pour Windows

Une fois l’outil téléchargé, il suffit de suivre les étapes indiquées par le développeur :

Téléchargez et installez Python3 sur l’ordinateur Windows. Exécutez le fichier « server.exe » inclus dans le package d’outils téléchargé. Une nouvelle icône Stadia apparaîtra dans la barre d’état système de Windows (située à l’extrême droite de la barre des tâches inférieure). Vous devez cliquer dessus pour afficher une URL. Sur votre mobile Android, ouvrez l’URL que vous avez obtenue à l’étape précédente via le navigateur. Connectez le contrôleur au smartphone Android par câble.

Dans la vidéo en bas, vous pouvez voir comment effectuer ce processus étape par étape :

Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez utiliser la manette Stadia pour lire vos titres PC sans aucun problème de compatibilité, car le PC la reconnaîtra comme une manette Xbox.

Bien sûr, ce n’est pas la solution la plus confortable, et nous espérons que Google décidera de libérer la connectivité Bluetooth de Stadia pour pouvoir utiliser la manette sur d’autres plateformes, comme Android ou Windows. En attendant, il faudra recourir à des outils comme celui-ci.