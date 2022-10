Samsung entraîne des chiens en Corée du Sud depuis 1994, bien qu’il y ait une raison à cela

Samsung a une école canine pour chiens-guides avec laquelle il espère redonner quelque chose de positif à la société de son pays.

Nous l’avons déjà dit dans un précédent article, les constructeurs de mobiles se mettent parfois en quatre pour se lancer dans des aventures qui n’ont rien à voir avec leur mission principale. Sans aller plus loin, nous parlions récemment que Samsung avait transformé un Z Flip 4 en une machine à griffes géante en Hollande.

Aujourd’hui, nous allons également reparler de Samsung, en mentionnant quelque chose qui ressemble à quelque chose de très inhabituel pour la firme coréenne. Il s’avère que la firme possède une école de chiens-guides qu’elle forme depuis 1994, avec l’idée de redonner quelque chose de positif à la société.

Samsung Guide Dog School, unique en son genre

Comme vous l’avez peut-être deviné, l’école s’appelle Samsung Guide Dog School (« Samsung School of Guide Dogs » en français), est basée en Corée du Sud et est la seule au monde fondée et gérée par une entreprise; Samsung Fire & Marine Insurance en particulier.

La raison pour laquelle les Coréens ont décidé d’ouvrir une école de ce type n’est autre que d’aider gratuitement les malvoyants. L’école diplôme 15 chiens par an, bien qu’elle soit responsable du suivi des animaux tout au long de leur vie grâce à un corps de bénévoles.

Cette organisation fondée par Samsung a des accords avec les principales écoles canines du monde et figure parmi les meilleures au monde. L’école fait partie de l’IGDF (International Guide Dog Federation) fondée en 1989, regroupant 98 institutions réparties dans 32 pays.

Précisément, les écoles avec lesquelles elle a des accords se trouvent au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Toutes les parties collaborent pour réaliser de meilleures lignes de formation avec lesquelles offrir aux personnes handicapées visuelles des solutions pour la mobilité urbaine quotidienne.

Comme nous l’avons dit au début, Samsung donne un autre signe qu’il sort de sa voie habituelle, mais pour une bonne cause. C’est une façon positive de contribuer au bien-être général de leur pays d’origine, alors bravo à eux.