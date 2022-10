Xiaomi lance la version la plus marquante de son mythique cuiseur à riz : il est transparent

Le nouveau cuiseur à riz vapeur transparent Mijia 4L est le cuiseur à riz vapeur le plus attrayant de Xiaomi… Et sûrement sur le marché !

Après nous avoir présenté son nouveau four à air MIJIA Smart Air Fryer 30L, la division petit électroménager de Xiaomi présente sa nouvelle et séduisante création en Chine : un cuiseur à riz entièrement transparent d’une capacité de 4 litres.

La monstruosité s’appelle Mijia 4L Transparent Steam Rice Cooker et nous a été présentée par les collègues de XiaomiToday sur la base des données officielles de Xiaomi en Chine, avec un produit toujours minimaliste et fonctionnel, capable de prendre en charge jusqu’à 7 modes de cuisson à la vapeur et à un prix très bas contenu de seulement 599 yuans (environ 87 euros).

Ce n’est pas, en fait, le premier cuiseur à riz Xiaomi, mais c’est le premier à évoluer dans les lignes de design blanches et épurées habituelles de Xiaomi, maintenant avec un réservoir complètement transparent (300 degrés de circonférence) qui nous permettra de vérifier à à tout moment l’état des ingrédients et ainsi mieux contrôler la cuisson.

Le nouveau Mijia 4L Transparent Steam Rice Cooker n’est pas le premier de Xiaomi, mais il est un pionnier en rupture avec le standard blanc et soigné du fabricant Haidian : il dispose d’un réservoir transparent pour voir comment les ingrédients sont cuits.

Xiaomi lance un nouveau four à air chaud que vous voudrez dans votre cuisine

Évidemment, le design soigné et fonctionnel que nous connaissons de Xiaomi DNA est maintenu, mais le fabricant a innové pour ce vaporisateur avec un nouveau réservoir en verre trempé transparent d’une capacité de 4 litres, qui a également une teneur élevée en borosilicate pour améliorer ses capacités. de résistance et supporter sans problème les cycles rapides froid/chaud de refroidissement et de chauffage.

Le reste des composants clés du cuiseur à riz sont en acier inoxydable de qualité alimentaire, il n’y aura donc aucun problème en cas d’empoisonnement ou de transfert de métaux lourds vers les aliments.

En haut, nous avons un petit écran OLED qui peut nous montrer des recettes de cuisine, l’état du cuiseur vapeur et d’autres informations pertinentes sur la cuisson.

Il faut savoir que, selon les données officielles de Xiaomi, la capacité est réduite à seulement 1,6 litres lorsqu’il est utilisé en mode vapeur, pouvant cuire jusqu’à 6 tasses de riz à la fois sans complications majeures et avec un type de cuisson plus sain.

Voici le cuiseur à riz vapeur transparent Mijia 4L, galerie de photos

Comme nous l’avons dit, ce nouveau cuiseur à riz à vapeur transparent Mijia 4L peut cuisiner avec jusqu’à 7 modes de cuisson du riz différents, soupe mijotée, cuisson lente, vapeur pure, yaourtière, bouillie ou maintien au chaud ; et comme toujours dans tout appareil Mijia, il est entièrement compatible avec les applications de contrôle domestique numérique Xiaomi pour vérifier son statut en ligne, afficher des recettes, l’activer à distance et des contrôles similaires.

Enfin, il a intégré NFC et nous pouvons donc démarrer le mode de cuisson exclusif pour chaque recette avec une simple pression sur le smartphone, et nous aurons également un mode de conservation de la chaleur de longue durée, pouvant également ouvrir le couvercle avec un seul bouton et garder notre peau toujours à l’écart des zones à haute température et de la vapeur.

Que demander de plus… Eh bien, à bientôt en France !

