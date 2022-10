Twitter veut devenir TikTok : les vidéos verticales au scroll infini arrivent

Le nouveau Twitter est très similaire à TikTok.

Tous les réseaux sociaux et services Internet semblent vouloir finir par devenir TikTok. Après Instagram et YouTube, c’est désormais Twitter qui a annoncé l’arrivée des vidéos verticales à défilement vertical infini, une nouvelle fonction qui sera bientôt disponible sur le réseau social, et avec laquelle il est prévu d’augmenter la consommation vidéo au sein de la plateforme.

Cela a été annoncé par la société elle-même dans son site officiel, où ils expliquent que, désormais, les vidéos publiées sur le réseau social pourront être lues via une interface plein écran plus immersive, et permettront à l’utilisateur de découvrir plus facilement d’autres vidéos intéressantes. En effet, encore un autre clone de TikTok.

Twitter commencera à vous montrer le contenu recommandé lors de la lecture de la vidéo

D’après ce qui a été vu dans la capture d’écran partagée, Twitter souhaite que les utilisateurs passent plus de temps à lire des vidéos sur le réseau social, et l’un des premiers pas en faveur de cette stratégie est d’améliorer l’expérience lors de la consommation de ce type de contenu. Ils expliquent que, désormais, les utilisateurs de Twitter pour iOS aux États-Unis pourront lire les vidéos insérées dans les tweets en plein écran.

Et pour ressembler encore plus à TikTok, le réseau social de l’oiseau bleu offrira la possibilité de découvrir d’autres vidéos simplement en scrollant vers le bas, dans le plus pur style de la plateforme ByteDance. Ces vidéos seront choisies par le réseau social lui-même, bien qu’il n’ait pas été confirmé si la sélection sera basée sur les intérêts de l’utilisateur.

En dehors de cela, dans le cadre de son engagement envers la vidéo, Twitter a également confirmé qu’il commencerait à afficher davantage de ce type de contenu sur la page « Explorer » de l’application. Cette fonctionnalité sera disponible dans plusieurs pays, mais uniquement sur les appareils sur lesquels l’application Twitter est définie sur l’anglais.