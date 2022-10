Réduire la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine de seulement 10 % prendrait huit ans – Bloomberg

Nous parlons depuis de nombreuses années à la fois de la nécessité et de la difficulté de réduire la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine, et la division de recherche de Bloomberg a maintenant mis des chiffres estimés à ce sujet.

La recherche suggère que le déplacement de seulement 10% de la production Apple hors de Chine prendrait environ huit ans…

Nous avons noté en 2017 le défi massif de déplacer des quantités importantes de production Apple en dehors de la Chine.

Ce n’est pas un hasard si une grande partie de la fabrication d’Apple se déroule à Shenzhen et dans ses environs. Premièrement, la ville est stratégiquement placée, servant de porte d’entrée entre la Chine continentale et Hong Kong. C’est l’un des plus grands centres d’expédition au monde, avec un port à conteneurs massif.

Lorsqu’un rapport de 2019 a suggéré que l’objectif d’Apple pourrait être de déplacer jusqu’à 15 à 30 % de sa production hors de Chine, nous nous sommes interrogés sur la faisabilité de cela.

Bloomberg a fait écho à notre propre analyse et y a mis des chiffres.

« La Chine représentant 70% de la fabrication mondiale de smartphones et les principaux fournisseurs chinois représentant près de la moitié des expéditions mondiales, la région dispose d’une chaîne d’approvisionnement bien développée, qui sera difficile à reproduire – et une Apple pourrait en perdre l’accès si elle déménage. », a déclaré le rapport de BI des analystes Steven Tseng et Woo Jin Ho.

Les analystes disent qu’Apple est dans une position bien pire que les autres géants américains de la technologie.

Bloomberg Intelligence indique que la dépendance globale de l’industrie technologique pourrait être réduite de 20% à 40% « dans la plupart des cas » d’ici 2030. Pour les fabricants de matériel et d’électronique, ils pourraient réduire leur dépendance à l’égard du marché chinois à 20%-30% au cours de la prochaine décennie, calcule BI.

L’exposition d’Apple à la Chine est également nettement plus importante que beaucoup d’autres. Amazon.com Inc., HP Inc., Microsoft Corp., Cisco Systems Inc. et Dell Technologies Inc. dépendent également de la Chine pour produire du matériel pour les serveurs, les produits de stockage et de mise en réseau, mais l’étendue de leur dépendance est bien inférieure à celle d’Apple. .