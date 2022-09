Ce sera la surprise la plus positive du Galaxy S23 Ultra de Samsung

Et colorín colorado, les écrans incurvés se terminent : le Galaxy S23 Ultra continuera d’aplatir sa face avant pour le plus grand plaisir de (presque) tout le monde.

Les détails du Samsung Galaxy S23 continuent d’apparaître, sûrement pour contre-programmer l’iPhone 14 d’Apple, et si nous avons déjà vu le matériel de continuité clair et la conception du plus petit de la gamme, nous vous apportons ici la surprise que vous allez aimer le plus à propos du Galaxy S23 Ultra.

En effet, les utilisateurs et fans de Samsung réclamaient depuis des années que le géant sud-coréen revienne aux écrans plats sur ses smartphones les plus pointus -j’ai moi-même publié un article à ce sujet sur Netcost-security.fr il y a quelques mois-, et enfin à Séoul, ils ont entendu les prières car le Galaxy S23 Ultra, au moins en partie, aplatira sa face avant tant que les fuites que Smartprix a rendues publiques ces dernières heures seront comblées.

Selon des sources, le Galaxy S23 Ultra partagera un design similaire à celui de son prédécesseur le S22, bien que variant légèrement ses proportions et aplatissant certaines courbes latérales qui ne seront plus aussi prononcées et ostensibles, afin de rendre la face avant plus confortable et l’ensemble le plus ergonomique, tout en conservant toujours la finition biseautée et lisse que nous connaissons.

Voici les très légers changements de design dans une petite infographie, et la bonne surprise avec les bords plus plats… Et maintenant il est temps de passer à l’étape suivante, quand complètement plat, Samsung ?

Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : premiers indices et quelques uns ? améliorations par rapport au Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S23 sera continu, mais améliorera tous ses points clés

La première chose que nous ont dit les sources sud-coréennes est que l’écran devrait être d’environ 6,8 pouces que le S22 Ultra avait déjà, bien que les dimensions externes iront de 163,3 x 77,9 x 8,9 millimètres jusqu’à environ 163,4 x 78,1 x 8,8 millimètres sûrement plus stylisé, avec une épaisseur légèrement inférieure et une plus grande largeur pour adapter sûrement ces bords plus plats.

De plus, cet écran recevra une nouvelle génération AMOLED E6 pour laquelle Samsung prépare des améliorations de la luminosité maximale, de la précision des couleurs jusqu’à 12 bits, d’une réflectance plus faible et de meilleures performances en HDR, ainsi qu’un taux de rafraîchissement élevé avec la technologie LTPO 3.0 qui promet d’augmenter l’efficacité énergétique.

Sinon, les boutons physiques sont situés sur le côté droit de l’appareil, avec la grille du haut-parleur principal, le connecteur USB Type-C et le plateau de fente SIM situés sur le cadre inférieur.

Ce serait l’hypothétique Galaxy S23 Ultra, le différenciez-vous dans ces rendus ?

L’avant présente un trou dans l’écran en position centrale, sans îlots dynamiques ni fantasmes, tandis que le module photographique principal est identique à celui du Galaxy S22 Ultra avec la même disposition à l’arrière, bien qu’en améliorant les capteurs pour adopter le Samsung Isocell HP1 de 200 mégapixels comme caméra principale.

Et la dernière grande nouveauté sera évidemment le chipset, puisque l’on sait déjà que Samsung va enfin modifier sa stratégie pour amener les versions avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 sur l’ensemble de la planète, laissant les Exynos se concentrer sur des gammes plus abordables où performances et le pouvoir ne sont pas si sur toutes les lèvres ni si revus.

Pour le reste, on parle de batteries identiques avec des charges rapides allant jusqu’à 45 watts, qui ne montent pas plus haut afin de protéger la batterie de ces hypercharges qui peuvent les dégrader prématurément, en conservant une plate-forme matérielle assez similaire en termes de mémoires, connectivité et autres composants…

Voyons si vous êtes convaincu par un Galaxy S23 Ultra comme celui-ci !

