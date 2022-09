Les 8 meilleures applications pour cacher des photos et des vidéos sur votre mobile

Protégez votre appareil mobile contre d’éventuels intrus avec ces applications pour masquer des photos et des vidéos sur Android.

Le maintien de la vie privée est essentiel dans la vie de toute personne, en particulier dans le domaine numérique. Par conséquent, il est probable que vous ayez du contenu hautement privé sur votre mobile que vous préférez garder à l’abri de la vue du public.

Si vous souhaitez protéger votre contenu contre d’éventuels intrus, vous pouvez compter sur des outils ou des applications parfaits pour cacher des photos et des vidéos sur votre mobile. Ce sont les meilleures alternatives disponibles sur le marché.

Applications pour masquer des photos et des vidéos sur Android

Ensuite, vous pouvez voir les meilleures applications pour cacher des photos et des vidéos sur votre mobile et empêcher les intrus d’espionner le contenu sans notre consentement.

Google Photos

Google Photos est une application Android native, elle fonctionne donc main dans la main avec la galerie photo et vidéo. Il intègre diverses fonctions, dont la possibilité de sauvegarder et de protéger en toute sécurité les photos et vidéos que vous souhaitez.

Pour cela, repérez la photo ou la vidéo que vous souhaitez masquer, cliquez sur les 3 points situés en haut à droite et sélectionnez l’option « Déplacer vers le dossier verrouillé ».

Par défaut, le mot de passe sera le même pour entrer votre mobile ou vous pouvez également utiliser l’empreinte digitale. Maintenant, pour obtenir les images bloquées, vous n’aurez plus qu’à chercher dans la section « Bibliothèque> Utilitaires » et c’est tout.

Keepsafe : Masquer les images

L’une des applications développées spécialement pour la protection des contenus audiovisuels sur nos appareils est Keepsafe.

C’est un outil de poche qui fonctionne parfaitement avec n’importe quelle application de galerie. Une fois l’installation terminée, il va effectuer un scanner sur votre mobile et localiser chaque image et vidéo.

Son objectif est de protéger les vidéos ou photographies importantes telles que les cartes de crédit, les permis de conduire, les cartes d’identité ou d’autres images que vous souhaitez protéger des intrus.

Pour l’utiliser, vous n’avez pas besoin d’être un expert dans le domaine, il vous suffit de toucher les images ou les vidéos et de les exporter vers l’application.

1Galerie :Galerie de photos et coffre-fort

1Gallery est un gestionnaire idéal pour gérer toutes les images, vidéos et photos disponibles sur votre mobile. Et non seulement il a été créé comme une galerie alternative, mais il protège également chaque contenu audiovisuel en toute sécurité avec une fonction appelée masquer et chiffrer.

Chacune des images ou vidéos que vous décidez de cacher sera cryptée avec le cryptage AES, qui offre une garantie qu’aucun agent externe ne pourra voler ou avoir accès à vos informations.

LockMyPix Masquer les photos Vidéos

LockMyPix est une autre des meilleures applications pour cacher des photos et des vidéos à d’éventuels intrus. Dans ce cas, l’enregistrement du contenu est très simple, il vous suffit de toucher les images ou les vidéos et de choisir l’option pour l’exporter vers l’application mobile.

Comme d’autres applications, les images et les vidéos que vous exportez seront cryptées sous le cryptage AES, et vous ne pouvez les consulter que via un modèle spécial, une épingle ou une empreinte digitale, ces clés peuvent être configurées séparément afin qu’elles ne fonctionnent qu’avec l’application .

Calculatrice – cachez vos photos

La calculatrice est une autre application mobile parfaite pour cacher des vidéos, des photos ou tout type de fichier. Son apparence est similaire à celle d’une calculatrice, ce qui garantit qu’elle peut cacher son apparence aux tiers qui tentent d’espionner vos informations.

En un mot, il s’agit d’un coffre-fort de fichiers car il cachera et protégera vos fichiers et les protégera des intrus potentiels. Pour accéder à vos informations, vous n’aurez qu’à écrire la commande configurée dans le panneau de la calculatrice, qui peut être établie avec des chiffres ou des signes.

Vaulty : Masquer les images Vidéos

Vaulty est un coffre-fort incroyable qui protégera efficacement vos fichiers mobiles. Sa gestion est très simple, il suffit de sélectionner le contenu que vous préférez retirer de la vue publique et de toucher l’option « Envoyer au tronc ».

Et si tu veux que personne ne sache que tu as une application pour cacher des informations, tu peux utiliser le thème de la calculatrice pour cacher son apparence.

Avec cette plate-forme, vous pouvez créer des copies de sauvegarde et les protéger dans le cloud, vous pouvez également afficher des photos et des vidéos dans l’application et il prendra même des photos avec la caméra frontale de ces personnes qui essaient d’espionner votre contenu.

Masquer des photos, des vidéos

Masquer les photos, les vidéos est une bonne application chargée de protéger et de masquer tout type de fichier que vous avez sur votre appareil mobile, vous pouvez exporter des albums complets vers l’application et même un accès direct aux pages Web.

Et non seulement cela, vous pouvez également configurer différentes manières d’accéder au coffre-fort, soit via un code PIN, un motif ou une empreinte digitale. De plus, il présente quelques thèmes intéressants pour masquer l’apparence de l’application et vous pourrez faire des copies de sauvegarde automatiquement.

Sgallery – coffre-fort photo

Sgallery est une application mobile qui vous permet de cacher des images et des vidéos à la vue du public. Il intègre différents thèmes de camouflage pour qu’il ne soit pas facile à détecter et vous pouvez même le transformer en calculatrice pour qu’il passe inaperçu.

Cet outil comprend une fonctionnalité connue sous le nom de « Shake Close », qui est capable de fermer rapidement l’application avec un léger mouvement et cela ne se reflétera pas en arrière-plan. Comme si cela ne suffisait pas, il prendra des photos des intrus qui tentent d’entrer dans l’application sans votre consentement.

