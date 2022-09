Google Maps reçoit une grosse mise à jour avec 5 nouvelles fonctionnalités

Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour ses cartes et son application de navigation, et son arrivée approche à grands pas.

En plus des nouvelles fonctions du moteur de recherche, Google a profité de son événement Search On 2022 pour montrer l’actualité qui atteindra un autre de ses services les plus populaires à travers le monde : Google Maps.

La société a annoncé plusieurs changements intéressants à Google Maps, qui arriveront au fil des mois pour améliorer l’expérience utilisateur lors de la navigation ou de la recherche de lieux à visiter. Passons-les tous en revue.

Découvrez les endroits les plus intéressants d’un quartier

« Vibe du quartier » est une nouvelle section de Google Maps, qui vous permettra de sélectionner le quartier d’une ville et de voir les endroits les plus populaires et les plus intéressants qui s’y trouvent, à travers les commentaires et les images partagées par la communauté.

Cette fonctionnalité sera disponible dans le monde entier sur Google Maps pour iOS et Android, et commencera à arriver au fil des mois.

Les endroits les plus populaires, vus du ciel

À partir de ce jour même, le 28 septembre, un total de 250 monuments du monde entier peuvent être visualisés avec un effet photoréaliste aérien à l’aide de Google Maps. Des endroits comme la Tour Eiffel, le Panthéon ou Big Ben ne sont que quelques-uns des monuments disponibles.

La vue immersive arrive

La nouvelle vue immersive de Google Maps permet de faire exactement ce que son nom l’indique : pénétrer à l’intérieur de certains bâtiments comme des musées, des centres commerciaux, des restaurants ou des stades, pouvoir voir la météo, le trafic ou le nombre de personnes qui s’y trouvent à un moment précis. moment de la journée.

Cette fonctionnalité ne sera disponible qu’à Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo dans un premier temps.

Rechercher des sites à l’aide de Live View

Avec Live View, vous pouvez voir le monde qui vous entoure en 3D et obtenir des itinéraires en utilisant la puissance de la réalité augmentée, directement depuis votre téléphone. Maintenant, cette fonctionnalité s’améliore avec la possibilité de voir les endroits importants que vous pourriez être intéressé à visiter, comme les guichets automatiques ou les restaurants.

Comme la fonction précédente, il ne sera possible d’utiliser la fonction améliorée « Live View » qu’à Londres, New York, San Francisco et Tokyo.

Les itinéraires durables atteignent plus d’applications

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de l’arrivée des soi-disant « routes durables » de Google Maps en France. Cette fonctionnalité, qui permet de choisir l’itinéraire le plus écologique en fonction du type de véhicule utilisé, sera désormais disponible pour que les développeurs puissent l’implémenter dans leurs applications.

Pour l’instant, il faudra attendre que les compagnies se décident à mettre en place cette alternative aux trajets habituels. Cependant, Google confirme qu’il sera disponible dans tous les pays où les itinéraires durables de Google Maps sont déjà présents.