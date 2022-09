La prochaine grande étape automobile d’Apple rassemble à nouveau son équipe

Quand Apple dévoilera-t-il sa voiture ? C’est la question que les clients se posent depuis des années. Alors que les dirigeants quittent Project Titan et qu’Apple doit réorganiser l’équipe encore et encore, l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré que la société avait fixé une date pour réorganiser à nouveau son équipe automobile.

Dans un Publication sur Twitterl’analyste Ming-Chi Actu a écrit :

Ma dernière enquête indique qu’Apple constituera probablement la nouvelle équipe du projet Apple Car avant la fin de 2022.

Les plans d’Apple pour son initiative de voiture autonome Project Titan ont évolué au fil des ans. Fin 2021, il a été rapporté que le vice-président de la technologie Kevin Lynch avait pris les rênes du projet suite au départ de Doug Field. Avant de partir pour Ford, il dirigeait les efforts quotidiens du Project Time avec une équipe de « centaines d’ingénieurs ».

On dit qu’Apple envisage un certain nombre d’options différentes pour le projet Titan, mais son objectif ambitieux est d’expédier un véhicule électrique autonome sans volant d’ici 2025.

Avec autant de changements, on ne sait pas combien de temps l’entreprise retardera l’annonce de sa propre voiture, car il semble plus probable qu’Apple présente le nouveau casque de réalité mixte et plus tard un appareil de réalité augmentée.

La dernière analyse de Actu intervient six mois après avoir déclaré qu’Apple avait dissous pendant « un certain temps » son équipe car elle aurait besoin d’une réorganisation « dans les trois à six prochains mois pour atteindre l’objectif de production de masse d’ici 2025 ».

Actu n’était pas le seul à signaler la situation critique du projet Apple Car, car BloombergMark Gurman de a déclaré en janvier que le projet était dans une « année décisive » après le départ de Joe Bass, responsable de la gestion des programmes d’ingénierie logicielle pour l’équipe automobile d’Apple.

Alors qu’Apple est encore à quelques années de l’introduction de sa propre voiture, au moins la société prévoit une refonte majeure de CarPlay en prenant littéralement le contrôle des écrans d’autres véhicules – vous pouvez en savoir plus ici.

