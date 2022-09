6 nouvelles fonctions utiles du moteur de recherche Google qui arriveront très bientôt sur votre mobile

Le moteur de recherche de Google est sur le point de s’améliorer avec toutes ces fonctionnalités annoncées lors de l’événement Search On 2022.

Google a célébré ce mercredi l’un de ses événements les plus importants de l’année : Search On. Dans ce document, les nouvelles fonctions et améliorations qui vont arriver à ses principaux services de recherche ont été annoncées, y compris Google Search, Google Shopping, Google Maps et le reste des outils proposés par l’entreprise.

Plus précisément, le moteur de recherche Google est sur le point de lancer un grand nombre de changements intéressants, qui promettent de faciliter la vie des gens lorsqu’il s’agit de trouver des informations sur Internet. Nous allons passer en revue les meilleures nouvelles qui arriveront bientôt et comment vous pouvez les utiliser directement sur votre mobile.

multirecherche

Bien que Google ait déjà annoncé l’arrivée de la fonction « Multisearch » il y a quelques mois, ce n’est que maintenant que l’entreprise a confirmé qu’elle sera enfin disponible dans d’autres langues que l’anglais, dont l’français.

La fonction de recherche multiple vous permettra d’utiliser une photo ou une capture d’écran et d’ajouter du texte pour effectuer une requête sur Google. De cette façon, la recherche sera plus précise en étant capable d’expliquer ce qui est spécifiquement recherché.

De plus, il sera bientôt possible d’ajouter « près de moi » à la capture d’écran, afin que Google affiche des résultats basés sur la proximité (par exemple, si la recherche porte sur un produit, les résultats proviendront des magasins à proximité).

« Multi-Search » sera disponible dans 70 langues différentes dans les mois à venir, tandis que « Multi-Search » avec l’option de recherche « à proximité » ne sera disponible qu’aux États-Unis à partir de l’automne.

Traduction en réalité augmentée avec Google Lens

Google Lens a également reçu des améliorations lors de ce Search On 2022. L’un des plus intéressants est la possibilité de traduire des textes en utilisant la puissance de la réalité augmentée. Il vous suffit d’ouvrir Google Lens, d’activer le mode traduction et de choisir l’image dont vous souhaitez traduire le texte.

Le texte traduit remplacera l’original, recréant les pixels d’origine et utilisant un arrière-plan généré par l’IA. De plus, tout se fait en un peu plus de 100 millisecondes grâce à l’utilisation d’une technologie similaire à celle présente dans la fonction « Magic Eraser » des smartphones Pixel 6.

La fonctionnalité de traduction utilisant la réalité augmentée sera disponible pour les utilisateurs de Google Lens plus tard cette année.

Accès direct aux fonctions les plus utiles

Dans son application, Google va ajouter des raccourcis vers certaines des fonctionnalités les plus utiles juste en dessous de la barre de recherche. Parmi eux, il sera possible de trouver le traducteur, la recherche de chansons, l’outil pour résoudre des problèmes mathématiques, et d’autres outils de recherche.

Pour l’instant, cet ajout n’atteindra que les utilisateurs de l’application Google pour iOS aux États-Unis.

Des suggestions plus naturelles pour vos questions

Lors d’une requête sur un sujet spécifique, Google proposera des mots ou des phrases pour compléter la question de manière naturelle, en fonction des requêtes d’autres utilisateurs. L’entreprise elle-même l’explique avec un exemple:

Supposons que vous recherchiez une destination au Mexique, nous vous aiderons à affiner votre question – par exemple, « les meilleures villes du Mexique pour les familles » – afin que vous puissiez obtenir des résultats plus pertinents pour vous.

Cette fonctionnalité sera disponible dans les mois à venir, à partir des États-Unis et sur les appareils configurés en anglais.

Plus de recherches visuelles

Une autre fonctionnalité qui sera initialement exclusive aux États-Unis est l’amélioration des résultats de recherche grâce à des éléments visuels qui accompagneront la fiche d’information sur la requête.

Google prévoit ainsi de donner aux utilisateurs les données les plus pertinentes sur un lieu grâce à des fiches d’informations telles que celles que l’on peut voir à l’image.

En ce sens, en plus, Google vous permettra d’ajouter ou de supprimer des sujets sur une recherche pour obtenir exactement les résultats que vous recherchez. Par exemple, lorsque vous effectuez une recherche sur une ville, vous pouvez ajouter le thème « plages » ou supprimer « culture », entre autres.

Nouveaux formats dans les résultats de recherche

La dernière nouveauté annoncée par Google concerne la manière d’afficher les résultats. Dans quelques mois, les utilisateurs aux États-Unis verront comment il sera possible de continuer à rechercher un résultat en faisant défiler vers le bas à la fin de la liste des principaux résultats de recherche. Ainsi, Google affichera les résultats des requêtes qui pourraient être pertinentes pour l’utilisateur.

Ce sont les améliorations du moteur de recherche Google qui arriveront au fil des mois. Cependant, ce ne sont pas les seules nouvelles annoncées par la société. Il a également été confirmé que Google Maps et Google Shopping recevront des mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.