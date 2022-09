Xiaomi a lancé la machine à laver intelligente au design minimaliste que vous voudrez avoir à la maison

La nouveauté de Xiaomi est une machine à laver intelligente avec un écran tactile et une capacité de 10 kg.

La famille Xiaomi Mijia, composée de produits technologiques en tous genres, vient d’accueillir un nouveau membre. Il s’agit d’un lave-linge intelligent d’une capacité de 10 kg que l’entreprise a mis en vente en Chine, et qui est le premier à équiper d’un écran tactile « intelligent » de tous ceux de son catalogue.

C’est précisément de là que vient son nom : Xiaomi Mijia Washing Machine Smart Screen Edition. Il s’agit d’une version améliorée de l’une de ses machines à laver les plus vendues, qui, en plus de l’écran intelligent, introduit d’autres changements en termes de design et de fonctionnalité.

La nouvelle machine à laver de Xiaomi se connecte à votre mobile et utilise l’IA pour prendre soin de vos vêtements

Contrairement à la plupart des machines à laver vendues par Xiaomi, disponibles en blanc, ce modèle a une couleur gris foncé avec une finition mate, qui se combine parfaitement avec la couleur noire brillante du verre du tambour.

Il a une capacité de charge de 10 kg, et parmi les technologies incluses, on retrouve un système de stérilisation à la vapeur qui permet de tuer les bactéries efficacement et sans abîmer les vêtements.

La marque affirme que la machine à laver a un taux de stérilisation qui atteint 99,99 %, et est capable d’éliminer tout aussi efficacement les virus. De plus, il peut éliminer 100% des acariens.

Ce qui frappe vraiment dans ce produit, c’est dans sa partie supérieure. Il dispose d’un écran intelligent tactile couleur qui vous permet de basculer entre les différents programmes et modes de nettoyage. Il intègre également l’écosystème Mi Home et prend en charge l’assistant virtuel Xiao AI, de sorte qu’il est possible de contrôler les programmes de lavage via le mobile et d’autres appareils connectés, ainsi que de recevoir des notifications lorsque le nettoyage est terminé.

Il convient de mentionner que son moteur à entraînement direct basé sur le principe d’entraînement par lévitation magnétique est soutenu par des algorithmes et des techniques basés sur l’intelligence artificielle, qui assurent le lavage des vêtements sans les abîmer, tout en réduisant les plis.

Xiaomi assure également que sa nouvelle machine à laver est particulièrement silencieuse, atteignant un niveau sonore de 50 décibels lors du lavage.

La Xiaomi Mijia Washing Machine Smart Screen Edition est déjà en vente en Chine (où elle ne sortira probablement pas à court ou moyen terme), au prix de lancement de 1 899 yuans, soit environ 274 euros. Dans quelques jours, à la fin de la promotion, le prix de la machine à laver sera de 2 199 yuans, soit environ 317 euros.