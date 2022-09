Les batteries des mobiles Samsung gonflent selon un youtubeur : le fantôme du Galaxy Note 7 revient

Les anciens se souviendront peut-être quand, en 2016, Samsung a vécu un véritable cauchemar de relations publiques. Quelques Galaxy Note 7 (moins de 1% de la production mondiale, soit dit en passant) avaient des problèmes avec leurs batteries, qui dans certains cas ont fini par exploser. Avant l’explosion, les batteries de ces appareils auraient gonflé à des niveaux dangereux.

Eh bien, les Coréens sont peut-être sur le point de revivre ces jours. Selon Android Authority, un youtubeur a découvert que les batteries des derniers téléphones Samsung gonflaient. Cela semble anticiper, encore une fois, de sérieux problèmes sur vos appareils.

Allons-nous revivre le cauchemar de 2016 ?

YouTuber Arun Maini, également connu sous le nom de Mrwhosetheboss, a découvert que plusieurs de ses téléphones Samsung affichent une batterie gonflée de manière inquiétante. Le gonflement a atteint un point tel que le capot arrière de ces terminaux a fini par éclater.

La liste des téléphones concernés comprenait initialement le Samsung Galaxy Note 8, le Samsung Galaxy S6 et le Samsung Galaxy S10. Maini a révélé que Samsung avait récupéré ces téléphones pour enquête en août dernier, sans jamais être recontacté.

Il n’est pas rare que les vieilles batteries de téléphone gonflent, en raison du gaz qui s’y accumule au fil du temps (surtout si elles ne sont pas utilisées). Il est vrai qu’il y a de très vieux téléphones sur cette liste, mais d’autres téléphones de sa collection (qui comprend des modèles d’Apple, Google et Asus) ne montrent pas ces signes malgré leur âge.

Maintenant, les derniers téléphones sont-ils concernés ? C’est la question à un million de dollars. Eh bien, au cours de son enquête, Maini a contacté son collègue youtubeur Matt Ansini. Ce créateur de contenu possède également une vaste collection de combinés Samsung, et tous les téléphones de plus de trois ans appartenant à Ansini ont également montré des signes de ballonnement.

Après avoir pris connaissance de ces informations, Maini a vérifié tous ses appareils Samsung et a constaté que les Galaxy S8, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G et Galaxy Z Fold 2 présentaient également le même problème. Le cas du Z Fold 2 est particulièrement inquiétant, pour commencer par le prix élevé de ces appareils et pour continuer car le terminal n’a que deux ans.

Que ces problèmes apparaissent dans les terminaux Samsung est intéressant, surtout quand la marque coréenne est restée fidèle aux charges rapides 25W pour la plupart. Il est vrai que des charges rapides peuvent accélérer le processus de dégradation d’une batterie, mais depuis le cauchemar de 2016, les Coréens n’ont plus de problèmes avec leurs blocs d’alimentation. S’il y a de nouveaux développements à cet égard, nous mettrons à jour les informations.