iPadOS 16 : Ce sont les nouvelles fonctionnalités exclusives aux iPads M1

iPadOS 16 apporte une poignée de nouvelles fonctionnalités, en particulier pour les utilisateurs d’iPad M1. Après dix bêtas, la société a peaufiné ce qui est exclusif à ces propriétaires d’iPad et ce dont plus de gens peuvent profiter. Voici les fonctionnalités exclusives iPadOS 16 du M1 iPad Air et du M1 iPad Pro.

Socket en charge de l’affichage externe pour les utilisateurs d’iPad M1 exécutant iPadOS 16

Plus tard cette année, les propriétaires d’iPad M1 exécutant iPadOS 16 pourront bénéficier d’un support d’affichage externe approprié.

Comme Apple l’explique, la prise en charge complète de l’affichage externe est fournie à l’iPad Pro avec la puce M1 avec des résolutions allant jusqu’à 6K, ce qui indique que vous pouvez travailler avec différentes applications sur votre iPad et votre écran externe. Avec iPadOS 16, vous pouvez également :

Accéder aux applications sur écran externe : Accédez à vos applications préférées et à celles que vous avez utilisées récemment à partir du Dock, ou utilisez la bibliothèque d’applications pour trouver l’application que vous voulez plus rapidement ;

Accédez à vos applications préférées et à celles que vous avez utilisées récemment à partir du Dock, ou utilisez la bibliothèque d’applications pour trouver l’application que vous voulez plus rapidement ; Glisser-déposer entre l’iPad et l’écran externe : Les utilisateurs d’iPad M1 exécutant iPadOS 16 peuvent faire glisser et déposer des fichiers et des fenêtres de leur iPad Pro vers l’écran externe, et vice-versa.

L’iPad Pro M1 de 12,9 pouces obtient sa propre fonctionnalité exclusive sur iPadOS 16

Même si vous avez un iPad M1, cela n’indique pas que vous aurez toutes les fonctionnalités disponibles sur iPadOS 16, car Apple a enregistré une fonctionnalité sur le plus grand iPad avec de nouveaux modes d’affichage :

Mode de référence : Permet à l’iPad Pro 12,9 pouces avec écran Liquid Retina XDR de fournir une couleur de référence pour les normes de couleur et les formats vidéo populaires ;

Permet à l’iPad Pro 12,9 pouces avec écran Liquid Retina XDR de fournir une couleur de référence pour les normes de couleur et les formats vidéo populaires ; Mode Référence avec Sidecar : Utilisez l’iPad Pro comme écran de référence secondaire pour votre Mac.

L’iPad Pro 2020 peut également avoir son heure de gloire

Uniquement pour les utilisateurs d’iPad Pro 2020 ou plus récents, il existe une fonctionnalité d’accessibilité exclusive avec Magnifier sur iPadOS 16 :

Mode de détection dans la loupe : Obtenez des descriptions riches de votre environnement avec un nouveau mode Loupe qui contient la détection de porte, la détection de personnes et les descriptions d’image ;

Obtenez des descriptions riches de votre environnement avec un nouveau mode Loupe qui contient la détection de porte, la détection de personnes et les descriptions d’image ; Détection de porte dans la loupe : Localisez une porte, lisez les panneaux ou les étiquettes qui l’entourent et obtenez des instructions sur la façon d’ouvrir la porte.

Enfin, si vous avez un iPad Air 5 avec 256 Go de stockage ou un iPad Pro M1, vous pouvez profiter de cette fonctionnalité sur iPadOS 16 :

Échange de mémoire virtuelle : Le stockage de l’iPad peut être utilisé pour étendre la mémoire disponible pour toutes les applications et offre jusqu’à 16 gigaoctets de mémoire pour les applications les plus exigeantes.

Stage Manager désormais disponible pour les modèles d’iPad Pro 2018 et plus récents

Stage Manager a d’abord été révélé comme une fonctionnalité exclusive du M1 iPad Air et du M1 iPad Pro. Puis, fin septembre, Apple a annoncé que cette fonction arriverait sur l’iPad Pro 2018 et les modèles plus récents.

Voici ce que vous pouvez faire avec Stage Manager :

Fenêtres redimensionnables : Redimensionnez vos fenêtres pour leur donner la taille idéale pour votre tâche ;

Redimensionnez vos fenêtres pour leur donner la taille idéale pour votre tâche ; Application centrale : Concentrez-vous sur l’application avec laquelle vous travaillez sans passer en plein écran ;

Concentrez-vous sur l’application avec laquelle vous travaillez sans passer en plein écran ; Accès rapide aux fenêtres et applications : Les fenêtres des applications dans lesquelles vous travaillez sont affichées bien en évidence au centre, et les autres applications sont disposées sur le côté gauche par ordre d’utilisation récente ;

Les fenêtres des applications dans lesquelles vous travaillez sont affichées bien en évidence au centre, et les autres applications sont disposées sur le côté gauche par ordre d’utilisation récente ; Fenêtres superposées : Créez des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, vous donnant le contrôle pour organiser votre espace de travail idéal ;

Créez des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue, vous donnant le contrôle pour organiser votre espace de travail idéal ; Regroupez les applications : Faites glisser et déposez des fenêtres depuis le côté ou ouvrez des applications depuis le Dock pour créer des ensembles d’applications auxquels vous pouvez toujours revenir.

Au final

Ce sont les fonctionnalités proposées aux utilisateurs d’iPad M1 sur iPadOS 16. Le prochain système d’exploitation pour iPad sera disponible à l’automne, mais vous pouvez profiter de la version bêta publique dès maintenant.

