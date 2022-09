Google Chrome 106 est maintenant disponible en téléchargement, ce sont ses nouveautés

La version 106 de Google Chrome a commencé son déploiement sur toutes les plateformes où le navigateur est disponible.

Une nouvelle version de Google Chrome est en route vers toutes les plates-formes mobiles et de bureau où le navigateur est disponible. La société elle-même a annoncé le début du déploiement de Chrome 106, la version la plus récente du navigateur le plus utilisé au monde.

Chrome 106 apporte des nouveautés intéressantes, telles que de nouveaux raccourcis clavier dans la barre de recherche du navigateur, des traductions partielles de pages Web et d’autres modifications que nous examinerons ci-dessous.

Chrome 106 est maintenant disponible en téléchargement sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS

Comme d’habitude à chaque sortie d’une nouvelle version de Chrome, certaines nouveautés ne s’adressent pas à toutes les plateformes. Certains changements ne sont présents que dans les versions de Chrome pour PC, et d’autres sont exclusivement destinés aux plates-formes mobiles.

Le premier, exclusif aux plates-formes de bureau, consiste en la possibilité d’accéder rapidement à la recherche dans différentes sections du navigateur grâce à des raccourcis clavier. Par exemple, @history, @bookmarks ou @tabs vous permettent de rechercher dans l’historique, les signets ou les onglets ouverts.

Pour utiliser cette option, oui, il faut d’abord activer l’option cachée de Chrome ou « flag » chrome://flags/#omnibox-site-search-starter-pack et redémarrer le navigateur.

Chrome 106 introduit également des améliorations au lecteur RSS intégré du navigateur, qui, bien qu’il ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, devrait bientôt arriver. Avant, vous ne pouviez suivre les sites Web favoris que via Chrome pour mobile, et maintenant, il est possible de le faire à partir de la version PC, en activant le drapeau chrome://flags/#following-feed-sidepanel.

D’autre part, la nouvelle version du navigateur vise à éviter les fenêtres pop-up gênantes grâce à un nouvel attribut HTML avec lequel il est prévu d’uniformiser le comportement de ce type de fenêtre. De cette façon, il sera possible de les fermer facilement en cliquant ou en tapant sur un espace vide à l’extérieur d’eux, ou en appuyant sur la touche Esc du PC.

Une autre fonctionnalité qui s’améliore avec Chrome 106 est le Google Translate intégré au navigateur. À partir de maintenant, vous aurez la possibilité de traduire des parties d’une page Web simplement en sélectionnant le texte que vous souhaitez convertir dans une autre langue et en touchant le bouton de traduction qui apparaît sur la barre d’outils supérieure du navigateur.

En plus de tout ce qui précède, Chrome 106 inclut d’autres améliorations de performances internes et corrige d’importants problèmes de sécurité. Pour cette raison, il est important de télécharger la dernière version de Chrome et de maintenir l’application toujours à jour.