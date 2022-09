Huawei annonce le lancement mondial de ses Mate 50 et Mate 50 Pro

Huawei a présenté ses nouveaux Mate 50 et Mate 50 Pro dans le monde entier, l’ambition des chinois continue de les pousser à poursuivre le combat même si le manque de services Google leur complique la tâche.

Il ne fait aucun doute que l’industrie Android regorge de combattants. Huawei est l’un d’entre eux, essayant toujours d’obtenir une part du marché malgré sa position précaire trois ans après l’interdiction américaine. Maintenant, cela ne l’a pas empêché de continuer à être la marque avec les utilisateurs les plus actifs.

Dans ce cas, nous revenons pour parler d’eux et des Huawei Mate et Mate 50 Pro, qui ont été présentés en Chine il y a quelques jours. Aujourd’hui, nous nous réveillons avec la nouvelle que la marque chinoise a annoncé le lancement mondial des terminaux que nous venons de mentionner, comme indiqué dans Android Authority.

On passe en revue les caractéristiques des Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro

Quelque chose qui a toujours caractérisé le haut de gamme de Huawei a été son apparence soignée et luxueuse, et ce Mate 50 ne fait pas exception. L’arrière du téléphone sera recouvert de verre (qui viendra dans une finition argentée ou noire) ou de cuir végétalien (qui viendra en orange).

Au dos du téléphone, nous retrouverons les capteurs de l’appareil photo logés dans le désormais familier Space Ring, qui revient des Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro.L’année dernière, nous avons eu l’occasion d’analyser ces terminaux; Ils nous ont laissé un bon goût dans la bouche, mais le manque de services Google a nui à l’expérience finale.

Pour en revenir aux capteurs de l’appareil photo, nous trouvons un appareil photo grand angle de 13 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 64 MP et un capteur principal de 50 MP avec ultra ouverture et capteur de lumière de proximité.

Ce dernier appareil photo est la première taille physique ajustable de Huawei. Selon le fabricant, l’ouverture intelligente peut être ajustée pour correspondre à la taille d’ouverture de la scène en mode automatique. En mode professionnel, toutes les options peuvent être ajustées manuellement.

L’avant du téléphone sera recouvert de Kunlun Glass au lieu de Gorilla Glass. La firme chinoise affirme que Kunlun Glass rend l’appareil 10 fois plus durable que le verre ordinaire. Il dispose également d’une certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

En ce qui concerne les entrailles de l’appareil, le Huawei Mate 50 dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il intègre également une batterie de 4 700 mAh, avec une charge rapide de 66 W par câble et 50 W en sans fil.

Quant à son prix de départ, le Huawei Mate 50 sera disponible à partir de 1 299 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Huawei Mate 50 Pro, quant à lui, coûtera 1 399 euros avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Aujourd’hui recommander un mobile Huawei est encore compliqué du fait de l’absence de services Google dans son système d’exploitation, bien qu’il puisse y avoir de la lumière au bout du tunnel… ou pas. Nous verrons ce que l’avenir apportera à la marque chinoise.