Google change encore une fois le design d’Android Auto

Bien que Google ait assuré que la nouvelle interface Android Auto arriverait cet été, il faudra encore un certain temps pour être disponible.

Il y a plusieurs mois, Google a annoncé un changement de conception révolutionnaire pour Android Auto, qui changerait complètement l’interface du système destiné aux véhicules. Cette interface s’appelait « Coolwalk » en interne et devait commencer à atteindre les utilisateurs tout au long de l’été dernier.

Enfin, Google n’a pas été en mesure de tenir parole, et aujourd’hui, cette nouvelle interface n’est pas disponible pour les utilisateurs d’Android Auto. Cela n’indique cependant pas que l’entreprise ne continue pas à y travailler, en apportant diverses modifications à sa conception, dans le but d’offrir la meilleure expérience possible une fois qu’elle sera disponible.

Comme nous avons pu savoir récemmentGoogle a une nouvelle fois apporté des modifications à l’interface d’Android Auto appelée « Coolwalk » via la version 8.2 de l’application, désormais disponible en téléchargement.

Android Auto vous permettra d’avoir un « dock » avec vos applications préférées toujours visibles

Comme on peut le voir sur la photographie partagée par la source, la nouvelle interface Android Auto introduira un important changement esthétique et fonctionnel, qui consistera en l’existence d’un « dock » situé sur l’un des côtés de l’écran du véhicule, ou en bas, selon le format de l’écran.

Ce dock vous permettra d’avoir plusieurs applications toujours visibles, pour pouvoir y accéder rapidement à tout moment.

Tout semble indiquer que les utilisateurs auront la possibilité d’épingler jusqu’à quatre icônes différentes dans le dock Android Auto, pour faciliter le basculement entre elles.

Pour l’instant, la nouvelle conception d’Android Auto reste indisponible pour les utilisateurs, et on ne sait pas quand son déploiement commencera. Si quelque chose semble certain, c’est que Google continue de travailler à la mise en place d’améliorations dans le but d’apporter au plus vite cette nouvelle expérience à tous les utilisateurs de la plateforme.