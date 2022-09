L’application OG : l’application qui vous permet d’utiliser Instagram sans publicité, bobine ou contenu suggéré

Voulez-vous profiter de l’expérience Instagram originale ? Vous pouvez le faire grâce à l’application OG.

Depuis quelques années, Instagram recharge son application avec de plus en plus de fonctions, et tous les utilisateurs du réseau social n’en sont pas satisfaits.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que, de temps en temps, des alternatives à Instagram surgissent pour tenter d’attirer la partie de la base d’utilisateurs de l’application qui n’est pas satisfaite de la stratégie Meta.

L’une de ces applications est The OG App, mais cette application gratuite va encore plus loin et au lieu d’essayer de se positionner comme un réseau social alternatif, elle promet d’offrir l’expérience Instagram originale dans une application plus légère et sans les add-ons. que tant de gens considèrent inutile.

Instagram sans pub et avec des « flux » personnalisés grâce à The OG App

L’application a été créée pour offrir un accès « plus propre » aux différents réseaux sociaux, comme Snapchat ou Twitter. Cependant, aujourd’hui, il n’est compatible qu’avec Instagram.

Selon ses créateurs, il vous permet de supprimer les publicités et le contenu suggéré d’Instagram, ainsi que les bobines et la page « Explorer ». De même, cela donne la possibilité de créer des flux personnalisés où seul le contenu des personnes qui nous intéressent vraiment apparaîtra.

L’un des avantages de cette application par rapport aux autres versions d’Instagram est la possibilité d’utiliser des messages directs. Il comprend également d’autres options intéressantes, comme la possibilité d’arrêter la mise à jour du contenu pendant 24 heures.

L’application OG est téléchargeable gratuitement via le Google Play Store sur Android et l’App Store sur iOS. Ses créateurs déclarent avoir l’intention de continuer à améliorer l’application, en introduisant des fonctions telles que la possibilité de partager des flux personnalisés ou de télécharger des histoires (actuellement, des images et des vidéos peuvent déjà être téléchargées à partir du flux).

Télécharger sur Google Play | L’application OG