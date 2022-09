Samsung clone la personnalisation de l’écran de verrouillage iOS 16 dans la dernière mise à jour bêta de OneUI 5

La personnalisation de l’écran de verrouillage iOS 16 est la principale fonctionnalité qui est arrivée avec iOS 16. Cette fonctionnalité, combinée à l’iPhone 14 Pro Dynamic Island, donne sûrement un nouveau look aux iPhones et aide ses clients à apporter leur propre look à leurs appareils les plus personnels.

Alors que certains fabricants d’Android tentent déjà de se moquer de Dynamic Island via un logiciel, Samsung a décidé de donner aux utilisateurs un look similaire à l’écran de verrouillage de ses appareils en s’inspirant beaucoup d’iOS 16.

Comme l’a noté le créateur de la vidéo Vaibhav Jain, le processus de personnalisation de l’écran de verrouillage de Samsung avec OneUI 5 beta 3 est très similaire à l’approche iOS 16. À l’heure actuelle, Samsung propose cinq styles d’horloge différents, tandis qu’Apple en propose huit. De plus, dans les deux systèmes d’exploitation, les utilisateurs peuvent changer la couleur de l’horloge.

Lors de l’ajout de nouveaux fonds d’écran, les deux systèmes d’exploitation proposent des « collections » d’arrière-plans, qui sont mis en évidence de la même manière. Alors qu’Apple propose des widgets intégrés et tiers, pour l’instant, Samsung ne propose que des icônes de widget pour les notifications.

S’il n’est pas rare que les entreprises s’inspirent les unes des autres, il est toujours amusant de voir Samsung se moquer d’Apple puis copier son style. Juste après qu’Apple a présenté la série iPhone 14, Samsung a publié quelques tweets « réagissant » aux nouveaux appareils annoncés mercredi.

Deux des tweets concernaient des téléphones pliables, que Samsung propose depuis un certain temps déjà. Avec des messages comme « What the flip, Apple? » » et « Quelle est la prise sur le Fold, Apple ? Samsung se moque d’avoir présenté son premier téléphone pliable il y a plus de deux ans, alors qu’Apple n’en a toujours pas.

Une autre blague faite par Samsung est liée à l’appareil photo. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un nouvel objectif large de 48 MP, qui marque la première mise à niveau de l’iPhone depuis l’appareil photo de l’iPhone 6s en 2015. Cependant, Samsung dit « 48 mégapixels ? Vous y êtes presque, Apple », alors que la société a introduit un capteur de 108 mégapixels avec le Galaxy S20 Ultra en 2020.

Vous pouvez jeter un œil à plus de captures d’écran de OneUI 5 beta 3 par rapport à iOS 16 ci-dessous.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :