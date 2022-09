Mettez à jour WhatsApp maintenant : l’application présente une grave vulnérabilité qui vous permet de pirater votre mobile avec un appel vidéo

Une vulnérabilité dans l’application permettrait aux attaquants d’exécuter du code à distance via un simple appel vidéo.

Aujourd’hui, vous avez une raison de plus de télécharger la dernière version de WhatsApp disponible et de maintenir l’application à jour avec la dernière version : l’entreprise a signalé une vulnérabilité dont la gravité a été marquée comme « critique », et pour cette raison, elle recommande à tous les utilisateurs de mettre à jour la version de l’application à la plus récente.

Le bug affecte les anciennes versions de WhatsApp pour Android et iOS, à la fois dans sa version « normale » et dans l’application WhatsApp Business. Il s’agit d’une vulnérabilité particulièrement grave, car elle permettrait aux attaquants d’exécuter du code sur les appareils victimes via un simple appel vidéo.

WhatsApp découvre une grave vulnérabilité qui pourrait être exploitée via un appel vidéo

Via son site Web de sécurité, WhatsApp a signalé la vulnérabilité découverte par son équipe de développement.

Celui-ci a été identifié avec le code CVE-2022-36934, et fait référence à une faille qui permettrait à un attaquant d’exploiter une erreur de code connue sous le nom de « débordement d’entier ». De cette façon, il serait possible d’exécuter un code malveillant à distance sur l’appareil de la victime via un appel vidéo spécialement conçu pour elle.

L’exécution de code à distance est l’une des menaces les plus graves, car elle ouvre la porte à l’installation de logiciels malveillants sur l’appareil, qui peuvent être utilisés pour voler des informations sensibles.

Mais ce n’est pas tout. Parallèlement à cette vulnérabilité, WhatsApp détaille une autre vulnérabilité, qui permettrait également d’exécuter du code à distance, en l’occurrence en envoyant un fichier spécifique.

Heureusement, toutes les versions de l’application ne sont pas concernées. Selon WhatsApp, seules certaines anciennes versions de l’application contiennent cette vulnérabilité. Ce sont les suivants :

WhatsApp pour Android antérieur à la v2.22.16.12

WhatsApp Business pour Android antérieur à la v2.22.16.12

WhatsApp pour iOS antérieur à la v2.22.16.12

WhatsApp Business pour iOS antérieur à la v2.22.16.12

Si vous avez une version affectée par la faille installée sur votre appareil (rappelez-vous qu’il est très facile de savoir quelle version d’une application vous avez installée), il est très important que vous mettiez à jour WhatsApp vers la dernière version disponible pour éviter d’éventuels risques de sécurité .