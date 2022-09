La nouvelle version d’Android Auto se voit en photos avec un design complètement renouvelé

La nouvelle interface « Coolwalk » pour Android Auto continue d’afficher des détails, maintenant avec des widgets intéressants à double page pour les applications de lecture de musique.

Nous attendons la nouvelle interface Android Auto depuis des mois maintenant, bien qu’il semble que malgré les nombreuses nouveautés du soi-disant ‘Coolwalk’ nous devrons continuer à attendre que Google avance un peu plus dans son développement, car la vérité est qu’il n’a pas encore Nous avons une date de sortie fixée.

En tout cas, nous le suivons de près car nous sommes en effet confrontés au changement le plus profond d’Android Auto pratiquement depuis ses débuts, avec une refonte complète qui, comme nous l’ont dit les confrères de 9to5Google, apportera plus d’informations à l’interface et plus de personnalisation , y compris comment vous verrez les widgets musicaux pour des applications telles que Spotify.

Les premières captures d’écran de ‘Coolwalk’ nous montraient déjà deux colonnes d’informations avec la carte en grand format accompagnée de plusieurs widgets différents, parmi lesquels nous pouvons choisir nos applications de messagerie, les alarmes et les rendez-vous du calendrier ou les commandes utiles de lecture de musique disponibles comme celle-ci avec un touche unique sur l’écran.

Ce que nous ne savions pas, c’est que cette nouvelle capacité de personnalisation inclurait également des commandes et des widgets pour des applications tierces comme Spotify, qui seront intégrées de la même manière que YouTube Music pour nous permettre de contrôler notre musique ou nos podcasts préférés dans la voiture de manière beaucoup plus simple, y compris sur de grands écrans jusqu’à une double page.

Dans les captures d’écran, vous pouvez consulter les actualités vues dans les dernières « bêtas » d’Android Auto :

Comme les utilisateurs actuels d’Android Auto le savent, pour le moment, nous ne pouvons afficher les applications musicales qu’en taille réelle ou les réduire à un logo minimal dans la barre de navigation, où les boutons de base de lecture, de pause et d’avance sont également affichés.

Avec ‘Coolwalk’, cela va changer pour nous montrer des informations sur les pistes et les couvertures, en plus des commandes de lecture, avec des widgets adaptables à tous les types d’écrans, qui fonctionneront également avec des applications tierces, y compris cette « double page » qui dans le cas de Spotify affichera l’interface « Pour vous » avec nos recommandations, une option de lecture rapide basée sur nos goûts, et bien plus encore.

Ce qui est recherché, c’est de faciliter l’accès aux informations et aux applications de base, ce qui est évidemment très important dans un véhicule pour ne pas nous distraire, rendant l’ouverture de l’application Spotify ou YouTube Music complètement consommable grâce au widget d’accueil.

Selon les utilisateurs qui ont pu tester cette nouvelle fonction expérimentale, il semble que pour l’instant elle ne fonctionne qu’avec Spotify bien qu’elle puisse être adaptée à pratiquement n’importe quelle application de streaming musical, il est donc probable que très prochainement YouTube Music et les autres ont leur propre widget musical. double page dans la nouvelle interface Android Auto.

Maintenant, il ne reste plus qu’à Google de fixer une date pour l’atterrissage de ‘Coolwalk’, car cela fait déjà des mois que nous attendons et la lumière n’est toujours pas vue au bout du tunnel… Que ce soit bientôt !

