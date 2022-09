Les Simpsons rendent hommage à la fonctionnalité la plus célèbre de Google Chrome dans sa nouvelle première saison

De nombreux fans des Simpsons ont été surpris de voir le célèbre jeu de dinosaures Chrome au début de la nouvelle saison de la série.

La trente-quatrième saison des Simpson a débuté ce week-end avec un premier épisode qui cachait un clin d’œil à Chrome, le navigateur Web de Google. Plus précisément, à l’une de ses fonctions les plus connues : le fameux dinosaure.

Peu de temps après avoir pu voir le titre de la série avec sa mélodie correspondante (et mythique), avant de commencer le chapitre, une page d’erreur similaire à celle qui apparaît dans le navigateur Chrome lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet pouvait être vue, ainsi que le célèbre paysage avec des cactus qui fait référence au jeu de dinosaures Chrome.

Comment pourrait-il en être autrement, avant de commencer le chapitre, les personnages de la série, en l’occurrence dessinés au format pixel art, se déplacent vers la droite, sautant les différents obstacles qui apparaissent en chemin, jusqu’à atterrir sur le fameux canapé. Tout cela, avec la musique de la série en fond sonore, au format 8 bits.

Ce n’est pas la première fois que The Simpsons fait référence à Google ou aux produits d’autres sociétés technologiques américaines. Comme indiqué dans 9to5Google, dans les saisons précédentes, il y avait des épisodes inspirés par Facebook (The D’ohcial Network) et Apple (connu sous le nom de « Mapple » dans l’univers de la série).

La vidéo avec l’ouverture complète du premier épisode de la trente-quatrième saison des Simpsons peut être vue ci-dessous :