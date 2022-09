Apple devrait-il étendre sa nouvelle marque « Ultra » à la gamme iPhone 15 ?

Apple vient de commencer à vendre la nouvelle Apple Watch Ultra. Il y a quelques mois, la société a présenté le processeur M1 Ultra. Est-il temps pour Apple d’apporter cette image de marque à l’iPhone, l’iPhone 15 Ultra de l’année prochaine remplaçant l’iPhone 15 Pro Max ?

Apple a été assez incohérent lors de la personnalisation de ses gammes. Il existe des versions régulières, les options « Air », « Pro », « Plus », « Ultra », « Max » et « Studio » qui ne signifient pas nécessairement la même chose. Par exemple, l’iPhone 14 Pro Max est le smartphone ultime de l’entreprise, mais le meilleur Mac actuellement disponible est le Mac Studio, le meilleur écran est le Pro Display XDR, les meilleurs écouteurs sont les AirPods Max, le meilleur Apple Watch est le Apple Watch Ultra, et le meilleur iPad est l’iPad Pro 12,9 pouces.

Avec la sortie de l’iPhone 14, les rumeurs se tournent maintenant vers le prochain iPhone 15. Jusqu’à présent, Apple présentera probablement quatre nouveaux modèles : l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et iPhone 15 Ultra au lieu du Pro Max.

Si tel est le cas, les versions « Pro » du prochain iPhone auront plus à se différencier qu’auparavant. Auparavant, Apple avait amélioré le module de caméra de l’iPhone Pro Max par rapport à la version Pro standard, bien qu’il propose désormais le même appareil avec une différence d’affichage et de batterie uniquement.

Dans son dernier Allumer bulletin, Bloomberg‘s Mark Gurman dit qu’Apple pourrait adopter cette image de marque l’année prochaine :

Si vous avez un iPhone 13, j’attendrais encore 12 mois pour l’iPhone 15. C’est à ce moment-là que nous verrons des changements plus importants, y compris un changement de marque potentiel du Pro Max en Ultra.

iPhone 15 Ultra : ce que nous savons jusqu’à présent

Bien qu’il ne soit pas clair si Apple optera pour la marque iPhone 15 Ultra, l’analyste fiable Ming-Chi Actu a déclaré que l’iPhone 15 Pro Max serait le seul modèle avec un nouvel objectif périscope – ce qui pourrait suffire à différencier un téléphone Pro contre un téléphone Ultra – bien qu’il pense que tous les modèles Pro seraient équipés de ce nouvel objectif en 2024. Voici notre précédent rapport à ce sujet :

(…) L’analyste dit que le capteur 1/3″ aura une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.8, une stabilisation par déplacement du capteur et un zoom optique jusqu’à 6x. Ceux qui préfèrent les téléphones plus petits devront attendre 2024 pour mettre la main sur un iPhone avec un objectif périscope, car Actu note que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max auront cette technologie. Sans surprise, les modèles d’iPhone 15 et 16 de milieu de gamme ne devraient pas avoir d’objectif périscope.

DSCCRoss Young pense que tous les modèles d’iPhone 15 auront la nouvelle découpe Dynamic Island, bien que seules les versions Pro auront un affichage permanent et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nikkei a rapporté qu’Apple suivrait la tendance et conserverait le meilleur processeur pour les téléphones Pro, tandis que les modèles d’iPhone classiques comporteraient la puce de l’année dernière. Ainsi, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra auraient la puce A17 Bionic tandis que les deux autres versions auraient le même A16 Bionic que les modèles iPhone 14 Pro.

Enfin, l’analyste Ming-Chi Actu pense que tous les modèles d’iPhone 15 passeront à l’USB-C. Ce rapport date de mai 2022 :

Ma dernière enquête indique que 2H23 nouvel iPhone abandonnera le port Lightning et passera au port USB-C. L’USB-C pourrait améliorer la vitesse de transfert et de charge de l’iPhone dans les conceptions matérielles, mais les détails des spécifications finales dépendent toujours de la prise en charge d’iOS. On s’attend à ce que les fournisseurs existants liés à l’USB-C de l’écosystème d’Apple (par exemple, contrôleur IC, connecteur) deviennent la cible du marché au cours des 1 à 2 prochaines années, grâce aux vastes commandes d’iPhones et à l’adoption des ports USB-C par les accessoires.

Comment aimez-vous la marque Ultra?

Avec tout cela à l’esprit, pensez-vous qu’Apple nommera le prochain iPhone plus grand l’iPhone 15 Ultra ? Votez dans le sondage et partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

