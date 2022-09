Le Xiaomi Redmi Note 12 pourrait être présenté en octobre d’après une fuite

Nous savons déjà que Xiaomi a la bonne habitude de lancer de nombreux téléphones chaque année. On ne compte plus les modèles signés par la marque chinoise, dont une nouvelle version mise à jour de son Redmi Note 11 dont la date de sortie est en 2023.

On peut également dire sans crainte de se tromper que le milieu de gamme est l’un des secteurs où Xiaomi est le plus fort, et une grande partie de ses efforts sont destinés à ce secteur du marché. A tel point que cette nouvelle version du Redmi Note 11 sera bientôt accompagnée d’un Redmi Note 12 tel que collecté dans Gizmochina.

Fuite de certains détails clés du Xiaomi Redmi Note 12

Selon la source, ce nouveau Xiaomi Redmi Note 12 sera lancé avant le Double 11. Qu’en est-il du Double 11 ? C’est une sorte de fête du shopping célébrée en Chine le 11 novembre (11/11), une date qui coïncide également avec la soi-disant « Journée des célibataires » dans le géant asiatique.

Avec ces informations en main, il est spéculé que le nouveau terminal milieu de gamme de la firme chinoise sera présenté au cours du mois d’octobre. La date du 11 novembre resterait, selon ces données, comme date de départ pour la vente officielle du terminal (du moins en Chine ; il n’y a pas de données concernant les dates pour le reste du monde).

Ce Xiaomi Redmi Note 12 resterait comme le « petit flagship » après que le Xiaomi Redmi Note 11T (dont nous vous proposions déjà une analyse complète) ait été présenté comme le « top model » de la série. De plus, il serait sur le marché avec la nouvelle version du Xiaomi Redmi Note 11 de 2023 que nous évoquions précédemment. Lancer deux appareils Redmi Note est d’ailleurs une stratégie confirmée par Xiaomi. Ce sera la tendance habituelle des prochaines années.

Il est également rapporté par la source qu’il y aura une série Redmi Note 12 Pro accompagnant le simple Redmi Note 12, avec de meilleures performances et fonctionnalités. Il a également été question d’un Redmi Note 12 Pro Plus, mais rien de tout cela n’a été confirmé.

En ce qui concerne les spécifications qui ont été divulguées, on parle d’un chipset MediaTek Dimensity 1300. En dehors de cela, il devrait avoir une charge rapide de 120 W ainsi qu’une triple caméra avec un capteur de 50 MP. Le pronostiqueur chinois Digital Chat Station a déclaré sur Weibo que l’appareil pourrait également comporter un appareil photo grand angle de 50 MP, qui serait le premier du genre dans la série Redmi Note et serait réservé aux séries Pro et Pro Plus.

À mesure que nous nous rapprochons de la date, davantage de fuites se produiront. Nous serons attentifs à l’actualité.