Apple et Oprah se séparent, le contrat passera à une base projet par projet

Il y a quatre ans, Oprah Winfrey a signé un contrat pluriannuel avec Apple. Désormais, la célébrité et la société Cupertino modifient désormais le fonctionnement du contrat, car Oprah continue de produire du contenu pour plusieurs autres sociétés et Apple réaligne ses attentes sur Apple TV +.

Signalé pour la première fois par Palet, la publication dit que « dans les coulisses, me dit-on, la relation d’Oprah avec Apple est en train de changer. Ce gros contrat pluriannuel qu’elle a annoncé en 2018 se termine et Apple ne renouvelle pas. Apple m’a confirmé la scission mais a refusé de commenter.

L’accord a été annoncé en juin 2018. À l’époque, voici ce que le communiqué de presse indiquait :

Ensemble, Winfrey et Apple créeront des programmes originaux qui embrasseront sa capacité incomparable à se connecter avec des publics du monde entier. Les projets de Winfrey seront publiés dans le cadre d’une gamme de contenus originaux d’Apple.

Au cours de ces dernières années, Oprah a pu créer plusieurs émissions pour Apple TV+, telles que Le moi que tu ne peux pas voir, La conversation d’Oprah, Club de lecture d’Oprahet Oprah parle de la COVID-19. En dehors de cela, la célébrité faisait également une tonne d’autres offres spéciales pour d’autres marques. CBS a non seulement diffusé l’interview de Harry et Meghan, mais aussi l’émission spéciale Adele. L’interview royale a attiré 17,1 millions de téléspectateurs pour sa diffusion initiale, ce qui a laissé les programmeurs d’Apple TV + se sentir « déçus ». Palet rapports.

Programmeurs AppleTV+ Zack Van Amburg et Jamie Erlicht aurait probablement adoré la famille royale, et j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils sont déçus de la sortie d’Oprah pour le streamer. Mais c’est le marché qu’ils ont conclu. Et Apple a au moins eu un coup de pouce en signant Oprah en 2018, lorsque Netflix et Amazon la voulaient tous les deux. Elle a joué un rôle clé en se portant garant de l’AppleTV + naissant lors de cet étrange appel de bétail de célébrités à Cupertino en mars 2019, des mois avant le lancement du service. «Ils sont dans un milliard de poches, vous tous. Un milliard de poches », a-t-elle déclaré, expliquant instantanément pourquoi tant d’artistes de renom se seraient inscrits à Apple sans être vus.

Enfin et surtout, la publication indique qu’Apple TV + et Oprah travailleront « projet par projet, ce qui, on me dit, se produira », comme Palet dit que l’époque des « communiqués de presse très coûteux est révolue ».

