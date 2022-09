Vivo X Fold+ : le pliable le plus avancé de vivo apporte un nouveau processeur, de meilleurs écrans et plus de batterie

La nouveauté de vivo est un smartphone pliable avec Snapdragon 8+ Gen 1, des appareils photo à objectif ZEISS et bien plus encore.

Pas même un an ne s’est écoulé depuis le lancement du vivo X Fold, le premier smartphone pliable de la société chinoise. Mais vivo est prêt à lancer la version améliorée de son produit phare pliable, avec un processeur plus puissant, des écrans de meilleure qualité, plus de batterie et d’autres améliorations qui accompagnent le vivo X Fold+.

Cette version a été présentée aujourd’hui en Chine, et il est probable que, comme la précédente, elle restera exclusive à ce marché. À ce jour, rien n’indique que vivo ait l’intention d’apporter son nouveau smartphone pliable dans d’autres régions du monde.

vivo X Fold+, toutes les informations

Le nouveau vivo X Fold conserve en grande partie le design de la version précédente. Il s’agit d’un pliable grand format dans le style du Samsung Galaxy Z Fold4, avec deux écrans : un intérieur pliable de 8,03 pouces avec une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 hertz avec la technologie LTPO 3.0 et la technologie OLED ; et un extérieur de 6,53 pouces, Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, également OLED. Les deux écrans ont un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons 3D intégré.

Bien que le design soit tracé, vivo a voulu donner une touche de couleur à son pliage, avec une finition en cuir vegan dans deux des variantes de l’appareil : rouge et bleu. Le modèle noir conserve la construction en aluminium et en verre.

L’un des grands changements que ce modèle apporte est à l’intérieur : du Snapdragon 8 Gen 1 du X Fold original, nous avons maintenant le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soutenu par Android 12 et une batterie légèrement plus grande, de 4700 mAh, qui préserve la charge filaire jusqu’à 80 W, et la charge sans fil jusqu’à 40 W.

Le système de caméra n’a pas changé : il dispose d’un capteur principal Samsung GN5 de 50 mégapixels à l’arrière, ainsi que d’un capteur de 48 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec deux grossissements optiques et d’un capteur avec optique de type périscope de 8 mégapixels, qui permet un zoom optique jusqu’à cinq fois.

En Chine, le nouveau X Fold+ peut être acheté à un prix officiel à partir de 9 999 yuans, soit environ 1 447 euros par changement dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. On le trouve déjà sur le site chinois de la marque