La Pixel Watch pourrait être beaucoup plus proche que vous ne l’imaginez : l’apparence de sa box est filtrée

Les détails des nouveaux appareils que Google présentera le 6 octobre continuent de fuir. Dans ce cas, il s’agit de la boîte dans laquelle la Pixel Watch sera vendue.

Il ne reste presque plus rien à Google pour annoncer ses nouveaux appareils. La société devrait dévoiler officiellement les Pixel 7 et 7 Pro ainsi qu’un nouveau routeur Nest WiFi et quelques autres nouvelles juteuses lors de l’événement qui se tiendra le 6 octobre.

L’une de ces nouveautés qui devrait être connue est la Pixel Watch attendue, dont le design et les sphères ont déjà été révélés en vidéo par Google il n’y a pas si longtemps. Nous parlons précisément de la Pixel Watch, et la boîte dans laquelle elles seront vendues via Reddit a été divulguée.

La boîte Pixel Watch peut être vue dans une chaîne de supermarchés

La photo aurait été prise dans un centre de distribution de la chaîne Target aux États-Unis, puis téléchargée sur le subreddit auquel nous faisons référence ci-dessus. Vous pouvez voir que l’emballage souligne que ce téléphone sera compatible avec Fitbit, ce qui en fait la première montre intelligente Wear OS à se synchroniser avec l’application de fitness.

Il est vrai qu’en voyant la boîte et rien d’autre sur la boîte, on pourrait penser à beaucoup de choses, mais la vérité est que l’image de l’horloge est celle que Google affiche depuis des mois. De plus, il existe déjà une photo de la boîte dans laquelle la smartwatch sera vendue révèle qu’elle pourrait être mise en vente peu de temps après le prochain événement Big G.

Ceux de Mountain View pourraient commencer à accepter les pré-achats de Pixel Watch dès la fin de l’événement et le mettre en vente avec les Piexl 7 et 7 Pro en même temps que les nouveaux produits phares de l’entreprise. Quant au prix, la rumeur parle d’entre 350 et plus de 400 dollars selon qu’il s’agisse de la variante avec prise en charge des réseaux mobiles ou uniquement du WiFi.

Cette smartwatch Google renforce les offres matérielles du Big G et pourrait servir à pousser plus loin l’écosystème Wear OS 3. Cela pourrait également défier Samsung pour la domination du marché des smartwatch, le temps nous le dira. En ce moment, le 6 octobre, nous avons rendez-vous avec Google.