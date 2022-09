Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants que vous pouvez acheter en 2022

Guide d’achat sur les ordinateurs portables pour les étudiants dans lequel nous voyons ce que vous devez prendre en compte lors du choix et quels sont les meilleurs modèles de 2022.

Un ordinateur portable est un appareil essentiel pour étudier, car il est déjà nécessaire de télécharger le programme, d’assister aux cours et de présenter des travaux en ligne à la plupart des niveaux d’enseignement. Pour cette raison, nous allons préparer un guide d’achat complet dans lequel nous expliquons quels aspects vous devez prendre en compte avant de choisir un ordinateur portable à étudier, quels sont les meilleurs modèles que vous pouvez acheter et, enfin, nous optons pour le meilleur de tous choisi.

Après avoir choisi les meilleurs ordinateurs portables pour le télétravail, nous nous concentrons sur ceux recommandés pour les étudiants. Comme toujours, le choix dépendra des besoins spécifiques de chaque utilisateur et, surtout, du budget que chacun pourra investir dans l’achat. Dans notre sélection, vous trouverez des modèles des marques les plus populaires, de Lenovo à Apple, en via Huawei. Voyons tout d’abord quels sont les principaux aspects à prendre en compte.

Ce qu’il faut considérer lors du choix d’un ordinateur portable pour les étudiants

Il y a plusieurs détails que vous devriez analyser avant de vous lancer dans l’achat d’un ordinateur portable qui servira à étudier, soit pour vous-même, soit pour un proche. Tout d’abord, il est important de prendre en compte la taille et le poids du modèle, car il est entendu qu’à une occasion, vous devrez l’emmener en classe. Pour cette raison, il est recommandé qu’il s’agisse d’un ordinateur portable fin qui ne pèse pas beaucoup, il se glissera donc facilement dans votre sac à dos et ce ne sera pas un gros effort de le porter sur votre dos.

Il est également essentiel d’analyser l’écran de l’ordinateur portable que vous allez choisir, tant en taille qu’en qualité d’image. Il est important que le contenu soit vu avec un bon niveau de détail, à la fois dans la netteté et dans la reproduction des couleurs. Bien sûr, il va sans dire que plus l’écran est grand, plus l’ordinateur portable lui-même est grand.

Sur quels ordinateurs Windows 11 fonctionnera-t-il : configuration minimale requise et mise à niveau

L’un des principaux aspects à prendre en compte est le processeur utilisé par l’ordinateur, car sa puissance d’exécution des tâches en dépendra. Si les activités que vous allez effectuer avec l’ordinateur sont lourdes en raison de programmes avancés, vous aurez besoin d’un processeur avec une puissance maximale. La mémoire RAM est également importante, car les performances de l’ordinateur en dépendent également, et le disque dur, clé pour l’installation des programmes.

L’autonomie est également sur la liste des aspects à analyser, puisqu’il faut une batterie longue durée pour que le portable reste allumé même si on n’a pas accès à une prise pendant quelques heures, comme cela peut arriver en classe ou dans les transports en commun. . Enfin, le système d’exploitation de l’ordinateur portable entre également en jeu, bien que cela dépende de vos préférences, Windows ou Mac.

Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants

Une fois les aspects à prendre en compte lors du choix d’un modèle analysés, il est temps de faire connaissance avec ces bons ordinateurs portables pour étudiants que nous avons choisis pour ce guide d’achat. Il convient de mentionner qu’il existe des modèles de prix différents, vous pouvez donc choisir en fonction de votre budget. Il existe des ordinateurs portables plus abordables qui ont suffisamment de puissance pour les tâches de base lors des études, et il existe des ordinateurs portables plus chers qui débordent de puissance, au cas où vous en auriez besoin pour des tâches plus avancées.

Sans plus tarder, voici les principales caractéristiques des meilleurs ordinateurs portables étudiants que vous pouvez acheter.

Livre magique d’honneur 15

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour les étudiants, faites attention au Honor MagicBook 15, que vous pouvez transporter confortablement dans votre sac à dos grâce à son poids de seulement 1,54 kilogramme. La majeure partie de sa façade est occupée par un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), de bonne qualité pour visionner des contenus éducatifs.

La puissance est prise en charge par le processeur AMD Ryzen 5500U, qui offrira de bonnes performances même lorsque nous le soumettrons à des tâches plus complexes. Le modèle que nous recommandons est celui avec 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, de quoi stocker programmes et fichiers. Détail intéressant, vous pouvez déverrouiller l’appareil à l’aide du capteur d’empreintes digitales situé sur le bouton d’alimentation.

De plus, le Honor MagicBook 15 monte une batterie de 56 Wh qui nous promet une lecture vidéo pendant 11,5 heures, donc, avec une utilisation normale, il durera plus d’une journée sans passer par le chargeur. Cet ordinateur portable compact est également idéal pour les étudiants en raison de son prix, car il bénéficie de remises allant jusqu’à 300 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique Honor.

Livre magique d’honneur 15

Lenovo IdeaPad 3 génération 6

L’un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter pour étudier est le Lenovo IdeaPad 3, avec des fonctionnalités plus que avancées pour un prix d’environ 550 euros. Il s’agit d’un ordinateur portable aux dimensions de 362,2 mm x 253,4 mm x 19,99 mm, pesant 1,41 kilogramme et monté sur un écran Full HD de 14 pouces, c’est-à-dire un grand écran avec une bonne résolution.

Cet ordinateur portable est alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 5500U, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Dans l’ensemble, le Lenovo IdeaPad 3 est un ordinateur portable très bien élevé. De plus, il est livré avec Windows 11 comme système d’exploitation. Ce portable a un prix conseillé de 599 euros, mais il est habituel de pouvoir l’acheter moins cher sur Amazon.

Lenovo IdeaPad 3 génération 6

Samsung Galaxy Book Go

Si vous cherchez un ordinateur portable pas cher pour étudier, le Samsung Galaxy Book Go peut vous intéresser. Tout d’abord pour son design, simple et confortable à transporter grâce à un poids de seulement 1,38 kg. Ce portable dispose également d’un grand écran de 14 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), de quoi voir le contenu avec un bon niveau de détails.

Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, avec des performances adéquates pour les tâches de base telles que la bureautique et la navigation Web. La configuration disponible comprend 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et Windows 11 Home comme système d’exploitation. En ce qui concerne l’autonomie, il monte une batterie de 42,3 Wh qui vous permet de travailler pendant des heures sans utiliser le chargeur.

L’ordinateur portable Samsung a un prix de vente conseillé de 449 euros, mais des magasins comme Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et MediaMarkt le vendent généralement moins cher.

Samsung Galaxy Book Go

Huawei MateBook D14

Le Huawei Matebook D14 est l’un des meilleurs ordinateurs portables étudiants que vous puissiez acheter si vous avez besoin d’un modèle avancé. On aime tout d’abord le design couleur argent de ce portable, sa légèreté (seulement 1,38 kg) et sa finesse (15,9 mm). De plus, il peut également être ouvert jusqu’à 180 degrés, vous n’aurez donc pas peur que la charnière se brise à chaque fois que vous reculez l’écran.

Il dispose d’un écran IPS de 14 pouces avec une résolution Full HD qui a fière allure. De plus, grâce aux cadres de taille réduite, il offre une expérience immersive. Le cerveau du Huawei Matebook D14 est Intel Core i5-1135G7, avec 16 Go de RAM. De manière générale, le portable offre de très bonnes performances, même si les tâches sont exigeantes.

Nous aimons aussi que cet ordinateur portable intègre un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation pour le déverrouiller facilement, et aussi qu’il soit livré avec Windows 11 Home. Enfin, sa batterie de 56 Wh tient une journée d’utilisation sans passer par le chargeur, vous pouvez donc l’emmener en cours sans craindre qu’elle s’éteigne en plein cours. Selon les données de Huawei, il dure jusqu’à 9,5 heures de lecture vidéo continue. Il a un prix recommandé de 999 euros, mais vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon, MediaMarkt et la boutique officielle Huawei.

Huawei MateBook D14

AppleMacBook Air 2022

L’Apple MacBook Air 2022 est l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter, également pour étudier. Il suffit de jeter un œil à sa fiche technique pour découvrir qu’il offre des fonctionnalités de pointe dans toutes ses sections. Tout d’abord, c’est un ordinateur portable au design spectaculaire, tant par sa beauté que par sa légèreté (seulement 1,29 kg) et sa finesse (1,13 centimètre d’épaisseur).

Lors de l’ouverture du MacBook Air 2022, nous trouvons un écran Retina de 13,6 pouces avec technologie IPS, un panneau qui offre une excellente qualité. Le processeur de l’Air 2020 est la puce Apple M2, une bête qui peut absolument gérer toutes les activités que vous avez à faire, même les plus lourdes. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Bien sûr, votre système d’exploitation est MacOS.

Le MacBook Air 2020 est également un excellent ordinateur portable en matière d’autonomie, avec une batterie qui offre jusqu’à 15 heures de navigation et jusqu’à 18 heures de lecture vidéo. Bref, si votre budget est conséquent, vous pouvez miser sur cet Apple MacBook Air 2022 pour ne pas avoir de limites lors de l’utilisation du portable pour étudier. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes et MediaMarkt, parmi de nombreux autres magasins.

AppleMacBook Air 2022

Huawei MateBook D15

Si votre budget d’achat est d’environ 500 euros, vous devriez faire attention à ce Huawei Matebook D15, aux fonctionnalités très complètes. Comme son frère, le Matebook D14, il a un design très agréable, léger et fin, ce qui le rend facile à transporter. Dans votre cas, il est équipé d’un écran Full HD IPS de 15,6 pouces, c’est-à-dire avec une taille proéminente et une résolution avancée.

Son processeur est un AMD Ryzen5 5500U, avec 8 Go de RAM, un stockage SSD de 512 Go et une carte graphique Intel UHD Graphics 620. Sans aucun doute, c’est une bonne option si vous recherchez une puissance plus que suffisante sans dépenser beaucoup d’argent . Son système d’exploitation est Windows 11 et il intègre un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation.

Comme nous l’avons mentionné au début, vous devez prendre en compte ses performances en termes d’autonomie. Plus précisément, il dispose d’une batterie de 42 Wh compatible avec une charge rapide de 65 W, ce qui indique qu’il peut être chargé à 53 % en seulement 30 minutes. Cet ordinateur portable est en vente sur Amazon et bénéficie généralement de remises importantes.

Huawei MateBook D15

Quel est le meilleur ordinateur portable pour les étudiants ?

Le meilleur ordinateur portable pour les étudiants est le MacBook Air 2022, car il possède les meilleures fonctionnalités pour offrir d’excellentes performances dans tous les aspects. Évidemment, son prix de 1 519 euros dans la version à plus faible capacité ne convient pas à tous les budgets, mais c’est un achat très réussi depuis de nombreuses années.

AppleMacBook Air 2022

Si vous préférez quelque chose de moins cher, en dessous de 500 euros, vous pouvez opter pour l’un des ordinateurs portables de Huawei, qui offrent un très bon rapport qualité-prix. De plus, ils ont un design élégant et sont vraiment confortables à porter.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.