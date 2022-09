Motorola Razr 5G commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 12

Motorola Razr 5G, le deuxième clapet de la société, commence maintenant à recevoir la mise à jour majeure du logiciel Android 12. La nouvelle mise à jour intervient après 17 mois de la mise à jour Android 11. Le Razr 5G est sorti en 2020 avec le système d’exploitation Android 10, l’année dernière, il a reçu la mise à jour Android 11 et il reçoit maintenant sa deuxième mise à niveau du système d’exploitation. Ici, vous pouvez tout vérifier sur la mise à jour Motorola Razr 5G Android 12.

Motorola a commencé à pousser la mise à jour Android 12 sur le Razr 5G avec la version logicielle S2PS32.57-23-21. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, il pèse environ 1,55 Go. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est en phase continue et disponible dans certaines régions, un déploiement plus large devrait suivre bientôt.

Certains utilisateurs l’avaient déjà reçu, voici un fil créé par un utilisateur de Reddit (u/dtingley11222) partageant une capture d’écran de la notification OTA, tandis que la deuxième capture d’écran concerne la version de mise à jour partagée sur Twitter des amoureux de Motorola manipuler.

En termes de changements, Android 12 basé sur My UX de Motorola est livré avec des fonctionnalités telles que Material You, un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets, des fonctionnalités extra-dim et un tas de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil.

Mise à jour Motorola Razr 5G Android 12

Si vous possédez le clapet Motorola 2020 alias le Moto Razr 5G, alors l’attente d’Android 12 est juste terminée, vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Système> Avancé> Mises à jour du système et vérifier les nouvelles mises à jour. Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à jour se déroule en différentes phases, si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez attendre quelques jours.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

